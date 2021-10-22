Алек Болдуин случайно застрелил украинского оператора Галину Хатчинс: все, что известно

Во время съемок фильма "Ржавчина" в США погибла 42-летняя оператор из Украины Галина Хатчинс. Женщину случайно застрелил известный американский актер Алек Болдуин. Все, что известно о трагическом случае, читайте в материале 24 канала.

Трагедия случилась на ранчо Бонанза-Крик в Нью-Мексико. В результате выстрела пострадал также 48-летний режиссер Джоэл Соуза.

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Болдуин стрелял из реквизитного оружия

Актер должен был стрелять холостыми патронами. Однако осколки разлетелись и попали в двух людей. Хатчинс госпитализировали на вертолете в больницу, однако из-за сильных травм выжить ей не удалось.

У Джоэла Соуза повреждена ключица. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Съемочную площадку закрыли, а производство фильма на неопределенное время приостановили.

Смотрите видео со съемочной площадки, где случилась трагедия:

Впоследствии американские СМИ опубликовали фотографию Болдуина со съемочной площадки. На кадрах видно, что мужчина в отчаянии. Одной рукой он сжимал медицинскую маску, а другой – держал мобильный телефон возле уха. На глазах актера были слезы.



Алек Болдуин после случайного смертельного выстрела / коллаж 24 канала

Полиция начала расследование. Актера уже опросили и отпустили, а обвинения пока никому не предъявили.

Мистер Болдуин был допрошен следователями и отпущен. Никаких арестов не было... Это расследование остается открытым,

– сказал сотрудник департамента шерифа Санта-Фе.

Почему выстрелило оружие

Представитель съемочной площадки сказал, что несчастный случай произошел из-за осечки во время зажигания оружия с холостыми патронами. Кроме того, пресс-секретарь Болдуина сообщил информационному агентству AP, что инцидент связан с неправильным зажиганием оружия.

Жуткое совпадение с твитом актера

Пользователи сети обратили внимание на судьбоносный твит Болдуина, который тот опубликовал 4 года назад. Звезда распространила статью об американском полицейском, который случайно застрелил подозреваемого. Правоохранитель дрался с преступником на стоянке возле магазина. Когда нападавший потянулся к поясу с оружием, полицейский начал обороняться и случайно застрелил мужчину.

Тогда Болдуин поинтересовался что чувствуют люди, совершающие убийство по неосторожности. Жуткости добавил пользователь, который еще в 2017 году написал под заметкой актера, чтобы тот не волновался, потому что скоро почувствует это на себе.



Пророческий твит на странице Болдуина / Скриншот

Что известно об Алеке Болдуине

Источник: Википедия

Американский актер, комик и писатель родился в многодетной семье в штате Нью-Йорк. Он является обладателем премии "Золотой глобус". Его фильмография насчитывает более 80 лент. Самые известные из них – сериал "Студия 30", фильм "Как все запутано", в котором актер снимался вместе с Мэрил Стрип, "Привычка жениться", "Все еще Элис" и др.

Кстати, у Болдуина есть 7 детей. Младшему сыну всего один годик.



Болдуин с семьей / Фото из инстаграма Хиллари Томас

Подробности о погибшей Галине Хатчинс

Источник: сайт Галины Хатчинс

Хатчинс родилась в Украине, а детство провела на советской военной базе за Полярным кругом. Она "росла в окружении оленей и атомных подводных лодок".

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Впоследствии женщина вернулась в Киев, где получила высшее образование в области международной журналистики Киевского национального университета. Галина работала журналистом-расследователем в британских документальных производствах в Европе, а затем мигрировала в США.

После переезда Хатчинс часто писала в своем Инстаграме посты об Украине. В 2018 году она запостила фото Киева и написала, что скучает по нему.



Хатчинс была восходящей звездой американского кинематографа / Фото со страницы Галины в инстаграме

Украинку называли одной из восходящих звезд американского кинематографа в 2019 году. Ее выбрали кинематографистом в лаборатории Fox DP Lab 21st Century.

Известно, что Галина была замужем и у нее остался маленький сын – Андрос.



Галина Хатчинс с сыном / Фото со страницы погибшей в инстаграме

Реакция мира на трагедию

Международная Гильдия кинематографистов заявила, что смерть Хатчинс – это ужасная потеря для кинематографа. Там обещают разобраться, как так случилось, что бутафорское оружие выстрелило по-настоящему.

В МИД Украины уже отреагировали на трагедию. Там заявили, что устанавливают связь с родными Галины. Кроме того, они взаимодействуют с американскими правоохранителями в контексте расследования.

"Совершенно ужасные новости об операторе Галине Хатчинс. Мои мысли сейчас с ее семьей", – написал в твиттере актер Элайджа Вуд.

Режиссер Джеймс Ган также выразил соболезнования семье погибшей. Он признался, что больше всего боится, что кто-то пострадает на его съемках.

"Это абсолютно за гранью. Ему вручили ружье. Он использовал ее в сцене. Затем произошла катастрофа, в которой погибла Галина Хатчинс, а Джоэл Соуза получил травму. Я молюсь за все их семьи", – написала актриса Дебра Мессинг.

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