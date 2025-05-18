Считали пропавшим без вести: на фронте погиб воин из Белоцерковщины Александр Алексеенко
- Белоцерковская община сообщила о смерти Александра Алексеенко, которого считали пропавшим без вести с 2024 года.
- Солдат служил водителем-электриком в отделении РЭБ, исчез во время выполнения боевого задания в Донецкой области.
В субботу, 17 мая, Белоцерковская громада получила печальную весть. Во время выполнения боевого задания вблизи Михайловки Покровского района Донецкой области погиб солдат Александр Алексеенко.
Защитника считали пропавшим без вести с 24 августа 2024 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белоцерковскую городскую территориальную общину.
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Что известно о защитнике
Александр Алексеенко родился в 1973 году. Служил водителем-электриком отделения радиоэлектронной борьбы одной из воинских частей.
Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким,
– написали в пресс-службе общины.
Напомним, недавно стало известно о смерти младшего лейтенанта Николая Примака, которого считали пропавшим без вести с июля 2024 года. Уроженец Измаила был командиром пулеметного взвода стрелкового батальона, воевал на самых горячих участках фронта.
К слову, 16 мая в Украину вернули тела 909 защитников, погибших при обороне Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского, Запорожского, Сумского и Харьковского направлений.