Считали пропавшим без вести: на фронте погиб воин из Белоцерковщины Александр Алексеенко

В субботу, 17 мая, Белоцерковская громада получила печальную весть. Во время выполнения боевого задания вблизи Михайловки Покровского района Донецкой области погиб солдат Александр Алексеенко.

Защитника считали пропавшим без вести с 24 августа 2024 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белоцерковскую городскую территориальную общину.

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Что известно о защитнике

Александр Алексеенко родился в 1973 году. Служил водителем-электриком отделения радиоэлектронной борьбы одной из воинских частей.

Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким,

– написали в пресс-службе общины.

Напомним, недавно стало известно о смерти младшего лейтенанта Николая Примака, которого считали пропавшим без вести с июля 2024 года. Уроженец Измаила был командиром пулеметного взвода стрелкового батальона, воевал на самых горячих участках фронта.

К слову, 16 мая в Украину вернули тела 909 защитников, погибших при обороне Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского, Запорожского, Сумского и Харьковского направлений.