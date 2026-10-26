Почти год считался пропавшим без вести: в Донецкой области погиб защитник Александр Балюк

Во время выполнения боевого задания вблизи Дроновки в Донецкой области погиб 42-летний военнослужащий из Лозовой Александр Балюк. Мужчина числился пропавшим без вести почти год, пока не подтвердилась его смерть.

Как сообщила Лозовская городская территориальная община.

Что известно об Александре Балюке

Александр Балюк родился 4 июля 1983 года в городе Лозовая. Учился в Лозовской общеобразовательной школе № 4, а впоследствии получил специальность тракториста-водителя в Панютинском ПТУ № 56.

После прохождения срочной службы в рядах пограничных войск мужчина вернулся в родной город. Работал на Лозовском кузнечно-механическом заводе, позже посвятил себя логистике на предприятии в Харькове.

В 2025 году Александр Балюк вступил в ряды Вооруженных Сил Украины, чтобы отстоять мирное будущее для родной земли.

Солдат погиб 3 декабря 2025 года вблизи населенного пункта Дроновка Бахмутского района. Защитник служил стрелком-снайпером аэромобильного отделения аэромобильного взвода аэромобильной роты 1-го аэромобильного батальона воинской части А2120.

В невыразимой скорби по погибшему воину остались жена, сын, сестра и крестница.

24 Канал выражает соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины. Вечная и светлая память!

Напомним, что на фронте погиб 24-летний Александр Копытюк. Он тоже более двух лет считался пропавшим без вести.