"Сказали, отправят в оборону, а то было наступление": россиянин рассказал, как попал в плен

Украинские защитники в очередной раз взяли в плен российского захватчика. В этот раз им оказался бывший заключенный, который якобы уходил в оборону, но впоследствии оказался в наступательной группировке.

Сам мужчина приехал из Оренбургской области, чтобы убивать украинцев. Оккупант говорит, что был удивлен тем, как его приняли наши солдаты, передает 24 Канал.

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Русский почему-то пошел в наступление, хотя планировал идти в оборону

32-летний россиянин Александр Бурдыгна рассказал, что его командование отправило военных на Донецкое направление. Его и других оккупантов привезли в здание местной школы где-то на оккупированной Донбассе.

Впоследствии, когда все военные формирования русских приехали, им сказали искать для себя место в лесополосе. Сначала они якобы должны копать окопы и дежурить у них по 2 часа в этих окопах, но впоследствии командиру формирования, где служил оккупант, сказали, что отправляют в наступление.

Мы не хотели уходить, все переговорили. Наши взводные говорили, что будет оборона, а как следствие – наступление. Сказали, что там двухсот, трехсот, которых даже не забирают,

– отметил россиянин.

Далее россиянин отметил, что его формирование повезли в лесополосу, а там уже были люди, которые, вероятно, были контрактниками, а, возможно, и мобилизованными. Мы расположились и нам сказали по 2 человека наступайте, по отделениям на постах на нашей точке, которой мы сидели.

"Нам дали задачу в нашей лесополосе держать оборону, ни в коем случае не пропускать врага. Все, мы 2 дня стояли в этой обороне, только наш отряд", – заметил оккупант.

Бывший заключенный также подчеркнул, что позиции оккупантов якобы бомбили целыми днями, однако вечером перед тем, как он сдался в плен, была тишина. Со временем его командование сказало, что будет работать российская артиллерия по украинским позициям, поэтому почти все разведчики и другие военные зашли толпой в их блиндаж.

Полетела артиллерия, они долбили якобы там были украинцы. Испугать что ли, я не знаю. Как вдруг, залетает к нам в блиндаж ящик какой-то с огнем, и вслед забегает уже ваш, начинает стрелять с автоматом, – рассказывает российский пленник.

Оккупант рассказал, что почти всех россиян в том блиндаже положили, а ему помог вылезти напарник. Некоторое время они блуждали по лесной полосе, ведь не знали в какую сторону идти. Как следствие они пошли по лесополосе, той, где раньше стоял их штаб. Им крикнули наши защитники, чтобы они бросали оружие и казались, что они сделали.

Как оккупанта принимали украинские военные

Россиянин подчеркнул, что украинцы приняли его достаточно хорошо: оказали медицинскую помощь, накормили, напоили, а также побеседовали. По его словам, он не ожидал такого отношения.

"Мы тоже не знали, по телевидению одно говорят, а все совсем иначе, Меня это удивило, просто всегда рассказывали, что вы плохие, отзывались о вас плохо, а это я сам не ожидал", – подчеркнул он.

Напоследок оккупант рассказал, что все 10 человек, которые его принимали, хорошо относились к нему, а также дали все, что было ему нужно.

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