Приказывал уничтожать гражданские дома: СБУ сообщила о подозрении российскому генералу

Еще один российский генерал получил заочное подозрение от СБУ. Речь идет о генерале-полковнике российской армии Александре Чайке, который во время боев в Киевской области приказывал бомбить гражданские дома.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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За какие военные преступления получил подозрение россиянин Александр Чайко?

Работникам СБУ удалось собрать доказательства военных преступлений экс-командующего Восточного военного округа российских вооруженных сил Александра Чайка. Известно, что в марте 2022 года оккупант отдал подчиненным приказ ударить из боевой авиации и артиллерии по поселку Тетеревское Вышгородского района Киевской области.

Тогда по домам в населенном пункте россияне применили несколько ФАБ-500 и снаряды к реактивным системам залпового огня БМ-27 "Ураган", а также неуправляемые авиационные ракеты С-8. По данным следствия, в результате этих действий за 8 дней было уничтожено 73 дома и погибли двое гражданских людей.

Сотрудники СБУ получили аудио, где хорошо слышно, как генерал-полковник Чайко отдает преступный боевой приказ оккупантам, которые находились в поселке.

К слову, Александр Чайко в прошлом году уже получал подозрение от СБУ за преступный приказ бомбить фугасными авиабомбами многоквартирные дома во время оккупации Бородянки.

Так российскому военному заочно установлено новое подозрение по факту военного преступления, повлекшего гибель людей. СБУ проводит комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности.

Напомним, оккупантам назначают судебные приговоры в Украине за военные преступления. Так к 12 годам тюрьмы приговорен российского капитана Семена Соловова, который во время оккупации Черниговской области держал в заложниках и издевался над 369 гражданских людей.