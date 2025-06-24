Комиссия определила, кто возглавит БЭБ: известны результаты голосования

Комиссия по избранию директора Бюро экономической безопасности объявила финалиста конкурса. Кандидат Александр Цивинский получил решающую единодушную поддержку международных членов комиссии.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на народного депутата Украины и члена комиссии Ярослава Железняка.

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Комиссия избрала нового руководителя БЭБ

Через три года после начала работы комиссия избрала нового председателя БЭБ. Среди трех кандидатов победу одержал Александр Цывинский. До этого он работал руководителем третьего подразделения детективов 2 Главного подразделения НАБУ. Он, в частности, руководил спецоперацией "Чистый город". Тогда во время следственных действий детективы смогли разоблачить масштабную схему незаконного завладения землей в Киевской общине.

Цивинский получил решающую поддержку комиссии и смог обойти конкурентов, которые так же получили по 3 голоса.

Интересно, что члены комиссии получили письмо от Службы безопасности Украины, где говорилось о родственниках кандидатов на должность председателя БЭБ, проживающих в России.

Александр Цивинский тогда прокомментировал, что не общается с отцом, который находится на территории страны-агрессора. К тому же на положительное решение повлияло и то, что Цивинский для начала работы в НАБУ уже проходил все проверки для получения доступа к гостайне.

У Центре противодействия коррупции заявили, что отбор кандидатов по наличию родственников в России. – это странно, учитывая что, например, родители главнокомандующего ВСУ Александра Сырского тоже живут в России, родные руководителя АОЗ Арсена Жумадилова проживают в оккупации в Крыму.

В течение 10 дней украинское правительство должно официально назначить директора БЭБ.

На должность главы Бюро также претендовали Олег Борисенко и Михаил Буртовой. Финалистом конкурса был и полковник СБУ, экс-командир батальона ТрО и участник битвы за Бахмут Игорь Шепетин. Он хотел привлечь к перезапуску БЭБ бизнес-ассоциации, ветеранское сообщество и общественность.