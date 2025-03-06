Путин назначил нового посла в США: что предшествовало дипломатическим изменениям

Владимир Путин назначил нового посла России в США. Теперь интересы государства-агрессора будет представлять 64-летний Александр Дарчиев.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на указ кремлевского диктатора. По совместительству Дарчиев будет работать постоянным наблюдателем при Организации американских государств в Вашингтоне.

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Что известно о новом назначении

В министерстве иностранных дел России сообщали, что США согласовали назначение Дарчиева еще на прошлой неделе. Предыдущий российский посол работал в Вашингтоне до октября 2024 года.

По информации ВВС, изменениям предшествовала договоренность об улучшении дипломатических отношений, достигнутая на первых за 3 года войны российско-американских переговорах в Эр-Рияде.

В период с 2014 по 2021 год Дарчиев был путинским послом в Канаде, а с января 2021 года занимал должность директора департамента Северной Америки российского МИД. Кроме того, он около 10 лет работал в представительстве России в Вашингтоне.

На дипломатической службе Дарчиев находится с 1992 года, владеет английским и французским языками, пишет ВВС. Ранее 24 Канал сообщал, что новый посол имеет награды от Путина.