Об этом сообщает пресс-служба САП.

Что известно о новой мере пресечения для фигуранта дела "Карфаген"?

8 сентября следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ. Доверенное лицо руководителя преступной организации, известного как "Канцлер", поместили под стражу. Подозреваемым по делу является профессиональный адвокат Александр Дидич.

Известно, что Дидич был доверенным лицом Сергея Кропивы, а также его родственником – его жена является сестрой "Канцлера".

Суд определил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 15 миллионов гривен. Срок действия постановления установлен до 2 ноября 2026 года.

Что известно об операции "Карфаген"?

Напомним, 4 сентября НАБУ сообщило о спецоперации, в ходе которой проверялась возможная причастность должностного лица Офиса генпрокурора к противоправной деятельности. В ОГП заявили о его отстранении на период досудебного расследования, а уже на следующий день НАБУ сообщило о разоблачении преступной организации, которую, по версии следствия, возглавлял этот чиновник.

По данным следствия, участники схемы систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали имущество на десятки миллионов гривен. Правоохранители считают, что один из руководителей структурного подразделения ОГП создал преступную организацию в 2025 году и в дальнейшем руководил ее деятельностью. На данный момент следователи сообщили о раскрытии пяти участников схемы.

Впоследствии, 6 сентября, Высший антикоррупционный суд избрал сотруднику Офиса генпрокурора Сергею Кропиве меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 120 миллионов гривен.

На следующий день ВАКС избрал Елизавете Ивахненко "Музе" меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 20 миллионов гривен.