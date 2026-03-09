За год 20 вражеских ракет целились в него: биография павшего Героя Украины Александра Довгача

В понедельник, 9 марта, на Востоке Украины погиб командующий 39 бригады тактической авиации полковник Александр Довгач. В 2025 году он получил звание Героя Украины.

В Воздушных силах отмечали, что Александр Довгач летал туда, где даже небо не дает гарантий. Что известно о павшем пилоте и его победах, рассказывает 24 Канал.

Что известно об Александре Довгаче?

Александр Довгач с марта 2010 был старшим штурманом авиационной бригады, дислоцированной на Киевщине.

В 2012 году он уже летал в составе 831 бригады тактической авиации. А потом стал командиром 39 бригады тактической авиации на Житомирщине.

Пилот принимал участие в АТО и ООС. После начала полномасштабного вторжения России в Украину продолжал защищать украинское небо.

Под его командованием украинские летчики уничтожили тысячи российских целей. Но на самые сложные задачи он часто вылетал лично.

Только в течение 2025 года было зафиксировано примерно 20 пусков российских ракет по его самолету.

Мой летный состав рвется в бой. У нас есть очередь. Когда я вижу, что задание очень рискованное, я стараюсь идти сам. Командир бригады так и должен действовать. Он должен показывать своим примером как надо это делать,

– рассказывал Александр Довгач.

В целом он имел более 150 боевых вылетов. Бил по пунктам управления врага, вооружению, военной технике, живой силе, объектах инфраструктуры, средствах связи, а еще прикрывал ударную и бомбардировочную авиацию, сбивал дроны и крылатые ракеты.

Пилот участвовал в освобождении острова Змеиный, Киевщины, Харьковщины, Херсонщины.

30 сентября 2025 года Президент Украины вручил выдающемуся пилоту высшую награду – "Золотую Звезду".

Кроме того, Александр Довгач был награжден:

в 2024 Орденом Богдана Хмельницкого I степени,

в 2023 Орденом Богдана Хмельницкого II степени,

в 2022 Орденом Богдана Хмельницкого III степени,

в 2015 Орденом Даниила Галицкого.

Несмотря на тотальное доминирование врага в воздухе и плотную работу вражеской противовоздушной обороны, он до последнего вздоха оставался верным долгу и мужественно совершил свой последний вылет. Александр Довгач был человеком, который олицетворял несокрушимость нашей авиации. Его героизм в таких сверхсложных условиях, где каждый вылет граничит с невозможным, вызывает глубокое уважение и одновременно неописуемую боль. Впрочем он воспитал многих мужественных и талантливых пилотов, которые обязательно отомстят врагу за своего командира и наставника,

– написал председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

