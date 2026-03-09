За год 20 вражеских ракет целились в него: биография павшего Героя Украины Александра Довгача
- Александр Довгач, командующий 39 бригады тактической авиации, погиб 9 марта 2025 года на Востоке Украины.
- Он получил звание Героя Украины в 2025 году и имел более 150 боевых вылетов, участвовал в освобождении нескольких украинских регионов.
В понедельник, 9 марта, на Востоке Украины погиб командующий 39 бригады тактической авиации полковник Александр Довгач. В 2025 году он получил звание Героя Украины.
В Воздушных силах отмечали, что Александр Довгач летал туда, где даже небо не дает гарантий. Что известно о павшем пилоте и его победах, рассказывает 24 Канал.
Что известно об Александре Довгаче?
Александр Довгач с марта 2010 был старшим штурманом авиационной бригады, дислоцированной на Киевщине.
В 2012 году он уже летал в составе 831 бригады тактической авиации. А потом стал командиром 39 бригады тактической авиации на Житомирщине.
Пилот принимал участие в АТО и ООС. После начала полномасштабного вторжения России в Украину продолжал защищать украинское небо.
Под его командованием украинские летчики уничтожили тысячи российских целей. Но на самые сложные задачи он часто вылетал лично.
Только в течение 2025 года было зафиксировано примерно 20 пусков российских ракет по его самолету.
Мой летный состав рвется в бой. У нас есть очередь. Когда я вижу, что задание очень рискованное, я стараюсь идти сам. Командир бригады так и должен действовать. Он должен показывать своим примером как надо это делать,
– рассказывал Александр Довгач.
В целом он имел более 150 боевых вылетов. Бил по пунктам управления врага, вооружению, военной технике, живой силе, объектах инфраструктуры, средствах связи, а еще прикрывал ударную и бомбардировочную авиацию, сбивал дроны и крылатые ракеты.
Пилот участвовал в освобождении острова Змеиный, Киевщины, Харьковщины, Херсонщины.
30 сентября 2025 года Президент Украины вручил выдающемуся пилоту высшую награду – "Золотую Звезду".
Кроме того, Александр Довгач был награжден:
- в 2024 Орденом Богдана Хмельницкого I степени,
- в 2023 Орденом Богдана Хмельницкого II степени,
- в 2022 Орденом Богдана Хмельницкого III степени,
- в 2015 Орденом Даниила Галицкого.
Несмотря на тотальное доминирование врага в воздухе и плотную работу вражеской противовоздушной обороны, он до последнего вздоха оставался верным долгу и мужественно совершил свой последний вылет. Александр Довгач был человеком, который олицетворял несокрушимость нашей авиации. Его героизм в таких сверхсложных условиях, где каждый вылет граничит с невозможным, вызывает глубокое уважение и одновременно неописуемую боль. Впрочем он воспитал многих мужественных и талантливых пилотов, которые обязательно отомстят врагу за своего командира и наставника,
– написал председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
Другие потери украинской авиации
В конце февраля Украина попрощалась с четырьмя погибшими пилотами Ми-24. Александр Шемет, Ярослав Сачик, Дмитрий Попадюк, Игорь Тоганчин вылетели на свое последнее боевое задание 17 декабря 2025 года, но не вернулись. Тогда пилоты отражали очередную российскую атаку на Украину.
Кроме того, 9 февраля стало известно, что во время боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24 11 отдельной бригады армейской авиации "Херсон".
А 8 декабря 2025 погиб боевой летчик из 39-й бригады тактической авиации на самолете Су-27 Евгений Иванов.