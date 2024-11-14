Дубинский пожаловался из-за проблем матери, которая "очень любит скорость"

Народный депутат Украины Александр Дубинский, которого подозревают в государственной измене, рассказал об имуществе своей матери. Он также добавил, что "скорость пока что на паузе".

Сейчас имущество матери Дубинского, включая квартиру, которую она получила от государства в 1983 году, арестовано ГБР и Печерским судом Киева. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Дубинского.

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Что Дубинский сказал о своей маме

Сейчас Александр Дубинский находится в СИЗО. Однако он рассказал, что происходит с его мамой.

Сижу себе в подвале Киевского апелляционного суда, читаю ваши комментарии в чате (на бумаге), и на некоторые отвечу. Начнем с мамы, которая любит скорость. Слава Богу, жива и здорова, передает всем привет. Со скоростью есть нюансы,

– говорит Дубинский.

В 2019 году стало известно, что нардеп Александр Дубинский и его семья владеют 24 квартирами и 17 автомобилями. В частности, мама Дубинского имела в собственности 7 машин.

Напомним, что в июле мать и девушка Александра Дубинского купили новые квартиры в Барселоне. Это произошло уже после того, как США ввели санкции против нардепа.