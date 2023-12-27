Обжалованию не подлежит: изменил ли суд меру пресечения одиозному Дубинскому

Печерский райсуд Киева 27 декабря принял окончательное решение о мере пресечения для Александра Дубинского. Обжалованию оно не подлежит.

Дубинский будет оставаться в СИЗО. Решение обжалованию не подлежит.

Обратите внимание В СИЗО говорят, что Дубинского никто не избивал, и готовят обращение в ГБР по поводу адвокатов

Адвокат Дубинского просил изменить меру пресечения на домашний арест. Одиозному нардепу не очень хотелось находиться в СИЗО. Как козырь адвокат вытащил вроде бы избиение Дубинского в СИЗО. Заявили, что он получил телесные травмы, что привело к нарушению состояния здоровья.

Более того, адвокат предоставил результаты медицинского осмотра Дубинского. Он заявил, что у одиозного нардепа – перелом двух ребер и ушиб грудной клетки.

Почему Дубинский – в СИЗО

Еще в ноябре 2023 года скандальный нардеп Дубинский получил подозрение в государственной измене. Сообщили, что он сотрудничал с российскими спецслужбами. В частности, являлся их агентством. В СБУ подчеркнули, что им вместе с ГБР удалось собрать все необходимые доказательства государственной измены со стороны одиозного нардепа. Тем временем Дубинский повторяет, что дело против него – вроде бы "сфальсифицировали".