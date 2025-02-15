Завершил свой путь на земле: на фронте погиб Александр Горницкий

Россия продолжает атаковать Украину и убивать ее население. В частности, на фронте героически погиб Александр Горницкий.

Его жизнь оборвалась 12 февраля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Тернополя Сергея Надала.

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Что известно об обстоятельствах смерти Александра Горницкого

По словам Сергея Надала, Александр Горницкий погиб во время ведения боевых действий на Харьковщине.

Искренние соболезнования семье и близким защитника. Пусть Господь Бог даст вам силы и терпение пережить тяжелое горе. Вечная память,

– с грустью сообщил городской голова Тернополя.

Отметим, что в пятницу, 14 февраля, по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 757 павших защитников.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что среди возвращенных "на щите" украинских воинов есть павшие из Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского, Запорожского направлений, а также из моргов на территории России.

Там добавили, что в ближайшее время следователи правоохранительных органов вместе с экспертными учреждениями МВД установят личности погибших.