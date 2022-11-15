Экс-нардепа Грановского объявили в розыск

Национальное антикоррупционное бюро разыскивает бывшего народного депутата Украины Александра Грановского. Он обвиняется в организации коррупционной схемы.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро. Кстати, 21 октября этого года НАБУ и САП сообщили Грановскому о подозрении.

Соратник Порошенко Грановский получил визу для переезда в Израиль, – СМИ

Почему Грановского объявили в розыск

НАБУ разыскивает бывшего нардепа из-за того, что его считают организатором коррупционной схемы нанесения 93,3 миллиона гривен ущерба АО "Одесский припортовый завод" (99,57% принадлежат государству).

Грановскому сообщили о подозрении

По информации следствия, народный депутат восьмого созыва организовал схему, которая заключалась в том, что Одесский припортовый завод продавал минеральные удобрения предприятию ниже рыночных цен. Впоследствии компания перепродавала товар иностранцам из реального сектора экономики по конкурентным ценам. Фактические поставки обеспечивал Одесский припортовый завод.

Схема действовала в течение марта – декабря 2015 года, из-за нее ОПЗ недополучил доход в примерно 93,3 миллиона гривен.

Что известно о Грановском