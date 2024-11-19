Новый уровень абсурда: депутат Госдумы считает, что аборты стали причиной войны в Украине

Российский депутат Александр Ильтяков заявил, что боевые действия в Украине –это якобы "наказание за аборт". Он раскритиковал женщин, которые делают искусственное прерывание беременности.

Об этом рассказал 24 Канал со ссылкой на ASTRA. Депутат Госдумы Александр Ильтяков отметил, что те, кто не хочет рожать детей и живет "для себя", якобы получат расплату – "поживут в гробу".

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Война в Украине из-за абортов

Ильтяков назвал искусственное прерывание беременности одной из причин войны в Украине.

Война происходит из-за того, что мы нарушаем Божьи законы, когда искусственно прерываем беременность,

– сказал он.

В своих высказываниях российский депутат пошел дальше, назвав женщин, которые делают аборты, "чучелами" и обвинил их в том, что они могли убить "великого ученого, как Ломоносов или Менделеев".

Ранее этот же депутат предлагал ввести пропаганду против абортов с детского сада.

К слову, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "специальная военная операция" затянулась из-за противостояния России не только с Украиной, но и с НАТО.

