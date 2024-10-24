Сын беглого экс-президента Януковича получил российское гражданство, – росСМИ
Александр Янукович, сын бывшего президента Украины Виктора Януковича, получил гражданство России.
Об этом пишет российское издание со ссылкой на документы, которые есть в его распоряжении, информирует 24 Канал.
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Сын Януковича получил гражданство России
Российские СМИ обнародовали информацию о том, что Александр Янукович получил российское гражданство 24 октября.
Согласно документам, он занимается в России бизнесом. Он зарегистрировал компанию в Санкт-Петербурге 10 лет назад.
Основным видом деятельности компании указывается управление финансово-промышленными группами.
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Напомним, что в 2022 году Генпрокуратура арестовала средства "Всеукраинского банка развития", владельцем которой с 2011 года был старший сын Виктора Януковича. Александр Янукович владел 100% акций банка. Все средства, которые арестовали, отдали на нужды ВСУ.