Погиб главный сержант бригады "Хартия" Александр Ющенко

На войне, во время выполнения боевого задания, погиб главный сержант 13-й бригады Национальной гвардии Украины Хартия Александр Ющенко.

Об этом сообщила пресс-служба 13-й Бригады Национальной гвардии Украины "Хартия". В бригаде назвали гибель сержанта невосполнимой потерей для всей военной семьи.

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"Александр Михайлович сделал весомый вклад в формирование сержантского корпуса, был достойным примером и справедливым руководителем", – говорится в сообщении.



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Александр "Капа" Ющенко начал свою военную карьеру еще в 2005 году, выучившись на танкиста. За год "Капа" стал командиром отделения.

Вернулся к военному делу в 2014 году. В составе спецподразделения "Омега" участвовал в боевых действиях на Востоке страны. Был награжден огнестрельным оружием и орденом За мужество III степени.

В 2015 году был одним из основателей формирования 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Рубеж.

"Это первое в истории независимой Украины формирования, которое было создано згидано по натовским стандартам. Она не имела аналогов среди других военных формирований", – отметили в пресс-службе.



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В 2018 году стал командиром отделения в 25-й отдельной бригаде охраны общественного порядка НГУ. А в 2022 году был мобилизован на особый период в ССО ВСУ. Впоследствии перевелся в 5-ю отдельную бригаду НГУ.

Начал службу в 13-й бригаде оперативного назначения НГУ Хартия с апреля 2023 года.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким военного.