Кабмин назначил Камышина исполняющим обязанности главы Укрзализныци

Бывшего менеджера Рината Ахметова Александра Камышина назначили исполняющим обязанности главы Укрзализныци. Он заменил на посту Ивана Юрика.

В Укрзализныце новый председатель

Решение о назначении Камышина одобрил Кабинет Министров. Это произошло на заседании 11 августа.

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Заметим, назначить Камышина на должность рекомендовал наблюдательный совет Укрзализныци. Он будет исполнять обязанности председателя до 31 декабря 2021 года или до избрания нового постоянного руководителя правления.

Что этому предшествовало

Юрик написал заявление об освобождении от исполнения обязанностей председателя правления Укрзализныци. Его одобрил наблюдательный совет. Впрочем, он останется членом правления и будет отвечать за финансы.

Что известно об Александре Камышине

Источник: "Лига.Бизнес"