Советник президента и экс-глава Укрзализныци: что известно о главе Минстратегпрома Камышине
Верховная Рада поддержала кандидатуру Александра Камышина на должность министра стратегических отраслей промышленности. В этой должности он заменит Павла Рябикина, увольнение которого накануне поддержали нардепы.
До недавнего времени Александр Камышин возглавлял правление Укрзализныци. Биографию нового главы Министерства стратегических отраслей промышленности Украины читайте в материале 24 Канала.
Интересно Экс-главу Укрзализныци Александра Камышина назначили советником Зеленского
Что известно об Александре Камышине
Александр Камышин родился 2 июля 1984 года в Киеве. В течение 2003-2005 годов учился в Международном университете финансов, а в 2007 году окончил Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского. В 2010 году окончил Association of Chartered Certified Accountants.
С 2006 по 2008 годы Камышин работал в должности аудитора KPMG. С 2008 года по 2012 год работал менеджером в Dragon Capital. В тот же период занимал должности сначала представителя акционера, а затем генерального директора KMZ Industries.
С 2012 по 2017 годы глава Минстратегпрома работал в должности менеджера по инвестициям SCM и в тот же период являлся членом Наблюдательного совета Portinvest.
С 2011 по 2021 годы Александр Камышин был издателем агромедиахолдинга Latifundist Media.
В январе 2020 года Камышин стал управляющим партнером Fortior Capital и работал на этом посту до 2021 года.
Александр Камышин женат и воспитывает двух сыновей.
Камышин как председатель правления Укрзализныци
В августе 2021 года Александр Камышин стал исполняющим обязанности председателя правления Укрзализныци, а через 2 месяца назначен временным председателем правления. В марте 2022 года после начала полномасштабного вторжения России Камышин стал полноправным председателем правления.
С августа 2021 года принадлежащие Камышину компании перешли в независимое управление.
Именно Камышину принадлежит термин "железные люди", который начали использовать в отношении железнодорожников, несмотря на обстрелы и вражеские атаки проводивших эвакуацию украинцев из районов ведения боевых действий.
Почти год Александр Камышин был председателем правления УЗ и 27 февраля 2023 года объявил о своей отставке с должности, заявив о планах возглавить офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе.
Через несколько дней Камышин вступил в должность внештатного советника президента Владимира Зеленского.
Впоследствии Камышин стал основным кандидатом на должность министра стратегических отраслей промышленности вместо Павла Рябикина, который возглавлял ведомство с ноября 2021 года. Верховная Рада поддержала кандидатуру Камышина на этот пост 21 марта 2023 года. "За" проголосовали 312 депутатов.