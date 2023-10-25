Украина производит снарядов в разы больше, чем за 2022 год, но есть важная деталь

Александр Камышин заявил, что Украина существенно нарастила производство снарядов. В то же время, это не означает, что мы сможем отказаться от помощи Запада.

Министр по стратегическим отраслям промышленности Камышин сообщил, что возможности отечественного ОПК существенно возрастает. Об этом свидетельствуют конкретные цифры.

Обратите внимание Передали ли Израилю снаряды, которые назначались Украине: в США дали однозначный ответ

Что касается возможностей отечественного ОПК, то мы значительно растем. А если говорить, например, о снарядах, то сейчас мы производим их в разы больше, чем за весь прошлый год. Но это в любом случае достаточно далеко от того, сколько нам нужно,

– говорится в сообщении.

В то же время, Украина не сможет отказаться от помощи Запада. Сейчас идет величайшая война для поколений. И снарядов используют очень многое.

Какая ситуация с производством дронов в Украине

Также Камышин прокомментировал, какая ситуация в Украине с производством дронов Он заверил, что Украина уже производит их тысячами единиц. До конца года Украина надеется выйти на поражающую статистику. Речь идет о десятках тысяч в месяц. В общем, Камышин подчеркнул, что он доволен результатом. Потому что здесь ситуация даже лучше, чем в сфере боеприпасов и боевого оружия.