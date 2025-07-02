Побратимы плакали, когда он погиб: история легендарного "Капы" – соучредителя "Хартии"

Александр Ющенко с позывным "Капа" еще с 2014 года стоял на защите Украины. Он был одним из основателей бригады "Хартия" и, по словам тех, кого учил, был одним из лучших инструкторов. Тем, кто воспитал десятки сержантов. О нем вспоминают как о крепком, строгом, но доброжелательном человеке, который менял армию к лучшему, всегда начиная с себя.

Он был требовательным к своим бойцам, однако его наставления были неоценимыми. Александр учил других всему, что знал и умел сам. О большом сердце "Капы", самоотверженности делу и любви к собакам – читайте далее в материале 24 Канала.

Посмотрите также Выполнял операции в Крыму и освобождал "вышки Бойко": памяти Юрия Баланчука – бойца "Артана"

Человек, который знал и умел все

До войны Александр работал кинологом. Потому что собаки – это была его жизнь. Он их обожал, и даже позывной у него в честь первого любимца. Навыки кинолога, говорят собратья, перенял и в инструкторское дело. Хотя, бойцы говорят, с мужчинами был иногда жестче. "Мне кажется, что ты нас дрессируешь как собак", – в шутку заметил один из бойцов, которого тренировал "Капа", и в ответ получил лишь улыбку и кивок головой.

Он очень любил животных, но и во время тренировок от них требовал. Так же с сержантами – он всех их любил, но жестко требовал. Он не делал ничего, чтобы не позволял делать я,

– рассказал Игорь Оболенский.

С военным, а ныне командиром 2-го корпуса НГУ "Хартия" Игорем Оболенским, "Капа" был бок о бок еще с 2014 года. Сначала – в составе спецподразделения "Омега" Национальной гвардии Украины. А с началом полномасштабного вторжения – вместе создавали добровольческое формирование "Хартия".

"Мы выбрали себе путь, понимали, что это будет. Мы вдвоем вместе шли с 2014 года, с 2016 – он был у меня главным сержантом. Он, пожалуй, был моим правым легким. Это тот человек, который меня дополнил", – с теплом вспоминает о "Капу" командир Оболенский.

Фильм об Александре "Капе" Ющенко: смотрите видео

Гражданская жена Ольга Малевская отмечает: Александр очень любил Украину. Для него родная земля была всем, поэтому он не мог стоять в стороне, когда началась война. "Капа" всегда хотел сделать армию лучше, для этого и сам постоянно совершенствовался. С ребятами всегда на равных. Все испытания – вместе. Был одновременно и учителем, и другом.

С 2014 года он так всем запомнился, потому что был лидером, показывал лидерские качества. Но он всегда с бойцами был на одной волне, то есть где они, там и он. Что они делают, то и он делает. Бегать? Вместе. Не бегать? Вместе. Стрельбы? Он с ними,

– заметила жена Александра.

Но уже при первом общении "Капа" давал понять – легко не будет. Однако требовательным он был не только к солдатам, но и к себе, говорят собратья. Но именно поэтому подготовка у него была особенно ценной.

Начальник группы гумподготовки 13 бригады НГУ "Хартия" Сергей Семенченко утверждает, что должность, которую занимал "Капа", – главный сержант бригады – требовала едва ли не буквально "знать и уметь все". Александр Ющенко был именно таким человеком: постоянно читал, развивался в своем деле и, что не менее важно, отстаивал свой личный состав до конца.

"Мы всегда были вместе": как создавалась "Хартия"

Для тогда еще командира бригады "Хартия" Игоря Оболенского – "Капа" был ближайшим другом и побратимом. Именно с ним и создавали бригаду, которая теперь стала корпусом. Бригаду, которую не нужно было дополнительно рекламировать, потому что уже показала свою эффективность и отношение к солдатам. В этом, в частности, есть и заслуга "Капы".

Он был как часть меня. Постоянно меня останавливал, когда я лез туда, куда не нужно было. Он часто на меня кричал. Но представьте! Я мог забывать поесть, а он заходил, выводил меня за руку в кабинет и говорил: "Пока ты не поешь и не выпьешь чаю – отсюда не выйдешь". Он все контролировал – вот для чего должен быть главный сержант. Это одно целое с командиром,

– подчеркнул Игорь Оболенский.

"Капа" был очень коммуникабельным и удивительно хорошо чувствовал людей. Поэтому, когда советовал что-то тогдашнему командиру, тот просто доверял. По словам Оболенского, они с Александром всюду были вместе. Даже спать, хоть последними, но шли также вдвоем. Именно в таком тесном сотрудничестве и зарождалась "Хартия".

И все же формирование "Хартии" не было для Александра просто новой ступенькой на карьерной лестнице. Собственно, это "Капу" интересовало меньше всего, рассказал "Дядя Петя", помощник начпрода 2 корпуса НГУ "Хартия". "Капа" не боялся увольнения, он мог перейти в любое подразделение, где был бы полезным и нужным. Но, если он все же брался за какое-то дело – доводил его до конца. Если что-то не нравилось, сам обязательно способствовал изменениям для улучшения. Для "Капы" это не была работа "для галочки".

"Капа" пользовался огромным уважением среди военных, как в бригаде, так и за ее пределами. А кто не знал его – быстро понимал, с кем имеет дело. Он был человеком порядка и дисциплины. Так и учил своих бойцов.

Воспоминания жены о мечтах и увлечениях "Капы"

После службы "Капа" мечтал о доме, семье, вернуться в полицию и снова работать с собаками, которых любил всю жизнь. По словам гражданской жены Александра, он также хотел заниматься передержкой животных, специально построив для этого соответствующее пространство в доме.

Даже когда Александр выбирал машину, учитывал, чтобы места хватало на пятерых собак – двух собственных и трех любимой.

Александр Ющенко с любимыми собаками / Фейсбук Aleksandr Iushchenko

Жена Ольга говорит, всегда могла положиться на мужа. И он, не раздумывая, решал проблемные вопросы. Его приезд был редкостью, но тогда это запоминали надолго.

Он был для меня стеной. Когда у меня были серьезные конфликты с персоналом на работе, он несколько раз приезжал, чтобы они немного успокоились. И они действительно успокоились. Мне было спокойнее, потому что я знала, вдруг что – Саша приедет, и все будет хорошо,

– рассказала Ольга.

Кроме собак, из увлечений у "Капы" были фильмы и сериалы. Побратимы даже знали, кто его любимый герой.

"Он постоянно смотрел новые фильмы. Даже свою собаку Кано он назвал в честь персонажа фильма "Мортал Комбат". Его любимый сериал – "Острые козырьки", а любимый герой оттуда – Томас Шелби. На день рождения ребята дарили ему козырьки, один даже был с собачками", – вспомнила жена Александра.

Александр и Ольга планировали пожениться, однако, к сожалению, судьба распорядилась иначе. До желанной даты мужчина не дожил месяц.

Гибель Александра – потеря для всей Украины

За 10 лет Александр отдавал всего себя, чтобы научить тому, что знал, других. К сожалению, во время выполнения задания в апреле 2024 года "Капа" погиб. Но то, что он успел сделать за это время – невозможно оценить.

"Это была большая потеря и большая трагедия. Мы потеряли его, но он оставил после себя такое наследство, что ребята до сих пор помнят. Он создал костяк. И этот костяк работает до сих пор", – отметил Сергей Семенченко.

На прощание с Александром Ющенко в его родной Луцк приехали его собратья и те, кто еще вчера были его учениками – а сегодня сержанты "Хартии". Слез не мог сдержать никто. Бойцы утверждают, что потеря "Капы" – не только трагедия для Национальной гвардии, но и для всей Украины, ведь таких, как он – единицы. "Капу" называют одним из лучших сержантов.

Это был образец. Сержантом я многому от него научился. "Капа" был жестким, резким, но он был надежным и крепким. На него всегда можно было положиться как на друга. Он объединял людей вокруг себя,

– вспоминает характер Александра один из бойцов.

Сейчас в память о "Капе" проводят кинологические турниры. В родном Луцке – ему посвятили стенопись, а сквер рядом будет носить его имя.

Стенопись в честь "Капы" в Луцке / "Хартия"

Побратимы говорят, этого все равно мало, чтобы выразить благодарность герою, который отдал себя ради страны. Бойцы хотят установить Александру Ющенко памятник в Холодном Яру на Черкасщине, чтобы беречь память о своих. О лучших.

29 июня в этом году ему исполнилось бы 38 лет. У "Капы" остался сын от первого брака, и мечты, которые он так и не успел осуществить.