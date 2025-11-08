"Последний раз он спросил, не беременна ли я": история погибшего пилота Александра Корпана и его жены Юлии

.

Их брак продлился чуть больше, чем полтора года. Они строили яркие планы на будущее, поддерживая друг друга. У них было много мечтаний. Одна из них – родить ребенка. Они тщательно готовились к этому, однако нападение России на Украину разрушило все.

Военный летчик, капитан Александр Корпан с первого дня полномасштабного вторжения стал на защиту государства. Выполняя боевую задачу, 2 марта 2022 года он погиб. Александр пожертвовал собой. Он отвел самолет, который уже пылал, от жилых домов, чтобы не пострадали люди.

Юлия Корпан в рамках проекта "Жизнь после потери" поделилась с 24 Каналом своей болью потери. Несмотря на тоску по любимому, она счастлива, что стала женой Александра, ведь он подарил ей так много своей любви и тепла. Юлия рассказала, какими они были и что теперь стало ее главной целью в жизни.

"Я ему дерзко ответила – мы не знакомы": как Юлия и Александр создали семью

Каждый раз, когда Юлия вспоминает, как познакомилась со своим будущим мужем – у нее колотится сердце. Это для нее очень приятные воспоминания. Она рассказала, что впервые они встретились в Харькове, в парке имени Горького.

Компания Юлии познакомилась с веселыми ребятами, которые впоследствии оказались военными. Среди всех был тот, кто выделялся, кого называли "старшим". Этот "кто-то" – Александр.

Он тогда уже был старшим лейтенантом. Я не совсем в это верила, поэтому подшучивала над ним. Александр пригласил меня на медленный танец, а я дерзко ответила, что мы с ним не знакомы. Он же спокойно ответил, что сейчас познакомимся,

– отметила Юлия.

Александр и Юлия / Фото из семейного архива

Она отметила, что в его голосе было очень много уверенности, поэтому она не смогла отказать. Они потанцевали, а потом Александр вызвался провести Юлию с подругами. Конечно, он не мог упустить возможность, поэтому попросил у нее номер телефона.

Все происходило как в фильмах. Он подбежал к такси, когда мы с девочками уже садились, попросил номер телефона, а у меня сел телефон. Поэтому я записала свой номер на его и уже утром он позвонил – пригласил прогуляться. Для меня было странно, что не я выбираю во сколько или куда ехать, а мне все сказали. А я как та девчонка: "Да, хорошо",

– рассказала с улыбкой Юлия.

Уверенность и решительность Александра заинтересовала Юлию. Кроме того, и прогулка прошла замечательно. Он произвел невероятное первое впечатление. В тот день они проговорили весь вечер: одна тема плавно перетекала в другую, Юлии казалось, что она знает его уже пол своей жизни.

Они хорошо дополняли друг друга, а одним из самых счастливых моментов для женщины стало то, как Александр сделал предложение. Это было очень яркое событие.

Пара поужинала в ресторане, потом Юлии завязали глаза и куда-то отвезли. Александр сделал ей предложение на крыше дома под звездным небом в полночь.

Там была куча фонариков, лепестки роз – все, как в романтических фильмах. Это было круто. Я даже не могла такого ожидать. Это произошло на вторую годовщину знакомства. Он сделал мне предложение 6 августа 2019 года,

– поделилась Юлия.

Юлия и ее возлюбленный / Фото из семейного архива

У них с Александром было еще много счастливых совместных воспоминаний, которые до сих пор греют душу. Юлия также очень любила, когда муж перед работой готовил ей кофе. Она просыпалась от его аромата.

Когда я говорила, что могу сделать это сама, то он отвечал: "Нет, ты не умеешь, потому что я тебе хочу его приготовить". Я с ним могла быть принцессой, беззаботной женщиной, которая просто наслаждается жизнью и может почувствовать, что такое быть "за мужем". Он был сильным, мужественным, умным, просто невероятным красавцем. Мне повезло,

– сказала Юлия.

Она гордится своим мужем: тем, каким он был на работе, в их быту, как проявлял нежность и заботу.

"Первенство в бою с врагом": почему Александр стал пилотом

Юлия рада, что Александр выбрал своим тылом именно ее.

"Я считаю, что у нас была прекрасная супружеская жизнь. Он чувствовал, что такое любовь, забота, что такое общие цели, к которым мы шли. Мне пришлось осознать то, что мой парень, а потом муж – летчик. Я приняла этот факт", – рассказала женщина.

Александр в гражданской жизни / Фото из семейного архива

Конечно, она беспокоилась, когда он был в небе, но Юлия не прекращала поддерживать мужа во всем. Александр не много рассказывал о своей работе, но когда просил какой-то совет у жены, то она его давала. Однако, как военный и летчик, он всегда принимал важнейшие решения, которые касались его профессии, самостоятельно – "работа оставалась на работе, а дома было дома".

Однако Александру было очень интересно рассказывать жене о самолетах, какие они бывают, какие имеют характеристики, а Юлия с радостью поддерживала беседу.

Мы сидели и разбирали, что от чего отличается. У нас были разнообразные развлечения, не только же комедии смотреть. Это было очень круто, потому что мы друг с другом делились особенностями наших профессий. Александр часто удивлялся, как у меня хватает сил и энергии общаться с людьми, а я ему всегда говорила, что не понимаю, как он справляется с самолетами,

– улыбнулась женщина.

Ей с мужем всегда было чем заняться и о чем поговорить, потому что он был всесторонне развитым человеком.

Александр еще с детства был вдохновлен военными историями о небе, о полетах. Его отец был борттехником на вертолете. Когда Саша поступил в военно-морской лицей, то родные считали, что он пойдет на корабль, но он уверенно сказал, что хочет быть летчиком.

Александр в небе / Фото из семейного архива

"Поэтому все думали, что он будет летать на МиГ-29, но когда он поступил в Харьковский национальный университет Воздушных Сил, то встретил преподавателя, который очень классно рассказывал о Су-25. О том, что ребята на этих самолетах первыми идут в бой, что они помогают на земле военным, в частности пехоте. Это первенство, возможно, его подкупило, поэтому он и выбрал именно этот самолет", – сказала жена Александра.

Она подчеркнула, что небо было местом его покоя, ведь не надо было заниматься бумажной работой, а летать – это то, что он любил больше всего.

"У него это хорошо получалось. Кстати, в 2021 году ему присвоили звание лучшего летчика штурмовой авиации", – рассказала Юлия.

"Ты должна быть в безопасности, чтобы я был спокоен": о полномасштабном вторжении России

Еще в январе 2022 года Юлия пришла к мужу с вопросом, действительно ли может начаться война, потому что ей об этом рассказала подруга. Он сказал, что пока об этом не надо думать, но если что-то изменится, то предупредит жену.

Саша мало об этом говорил, и дома было много чего подготовлено на случай войны. Но я не могу сказать, что была готова ко вторжению. В 2022 году, накануне войны, Александр поехал на ротацию, уже был на другой точке. Я планировала 14 февраля ехать к нему, а он сказал оставаться дома. Мол, так будет безопаснее,

– рассказала женщина.

Она начала расспрашивать, случилось ли что-то, а он в ответ попросил подготовить чемодан с важнейшими вещами, документами и взять все необходимое для их кошки и вдруг что – ехать.

Юлия сначала не очень серьезно восприняла слова мужа, сказала, что будет ждать, когда он вернется домой, чтобы поговорить. Так и случилось.

Он мне не говорил, что будет нападение, просил не волноваться, но подготовить все необходимое. Я так и сделала. 23 февраля я позвонила к нему и спросила, могу ли ложиться спокойно спать, он сказал, что сегодня еще да. А уже 24 февраля я проснулась от взрывов. У нас стены и окна начали трещать. Когда я звонила Александру, то он не брал трубку,

– вспомнила она.

Через 10 минут он перезвонил. Женщина дрожащими руками взяла трубку. Александр тогда сказал ей: "Юля, Россия напала на Украину. Ты собираешься и уезжаешь".

Александр возле самолета / Фото из семейного архива

Она в ответ кричала, что будет с ним. Говорила, что останется в Николаеве, будет волонтерить, ведь уже знает, что это такое, еще с 2014 года.

"Он меня остановил и сказал: "Ты жена военного летчика. Я должен быть спокоен, что ты в безопасности, чтобы не нервничать и спокойно выполнять свои задачи". Я тогда успокоилась и согласилась (поехала на запад Украины к родственникам Александра, – 24 Канал). После этого обзвонила всех своих друзей и знакомых, предупредила их", – рассказала Юлия.

Она вспомнила, что есть люди, которые до сих пор благодарят Александра, что он тогда сказал выезжать сразу. Кто-то в те первые дни мог потерять не только свой дом, но и близких, однако люди остались в безопасности – живы.

Александр и его побратимы – Алексей Месь и Андрей Пильщиков / Фото из семейного архива

Александр уже в первые дни выводил самолеты из-под обстрелов. Тогда работы было очень много – военные не имели времени даже на передышку. Муж Юлии выполнял боевые задачи на Херсонском, Николаевском и Запорожском направлениях.

"По телефону мы общались очень мало, учитывая безопасность. Это могли быть 20 – 30 секунд, иногда минута. Но все наши короткие разговоры всегда были о поддержке и любви", – сказала Юлия.

"Он спрашивал, не беременна ли я": каким был последний разговор

Женщина с улыбкой и трепетом вспоминает последний телефонный разговор с любимым. В первый и последний раз, после начала полномасштабного вторжения, он длился долго.

В тот день я была в селе, где почти не было связи. Каким-то чудом он дозвонился ко мне утром в 9 часов на FaceTime, где ни интернет, ни связь не ловят вообще. И говорит: "Ну ты трубку брать будешь или нет? Я же тебе звоню". Я выбежала туда, где была связь,

– вспомнила Юлия.

Этот звонок мог вообще не состояться, но женщине все же удалось услышать голос любимого. Юлия считает, что это знак – вселенная дала ей возможность поговорить в последний раз с мужем.

"Это был очень приятный разговор. Он говорил, как любит меня. Я тоже. Я очень счастливо щебетала ему в трубку о том, что показывала его родным нашу свадьбу, наши фото. Он рассказывал о себе. Говорил, как соскучился по мне. Спрашивал, не беременна ли я случайно. А я пошутила, сказав: "Надо дома быть, чтобы я была беременна". Мы посмеялись, и потом я сказала, что как только он приедет, то мы обязательно родим ребеночка", – поделилась Юлия.

Свадебное фото Юлии и Александра / Фото из семейного архива

Кроме того, она иногда спрашивала, чтобы подбодрить мужа, получит ли он отпуск, как они и планировали – на ее день рождения. Он говорил, что как только война закончится, то они сразу отправятся на отдых.

Его война закончилась 2 марта, а когда у нас 7 марта должен был начаться отпуск, то в тот день я его хоронила. Вот вам и отпуск. Это очень больно вспоминать,

– сказала Юлия.

"Верила, что он сможет выжить": о гибели Александра

Страшно, но Юлия узнала о гибели мужа случайно. В общем чате, где были женщины военных пилотов, кто-то написал, что не вернулся Корпан. Юлия сразу начала спрашивать, откуда такая информация. Впоследствии ей написали и подтвердили это.

Сначала были слезы и истерика, а потом она собралась и начала звонить, чтобы на место аварии отправляли спасателей. Юлия верила, что ее Александр сильный и сможет выжить.

В тот период я не осознавала, что такое катастрофа в авиации. Пока собственными глазами не увидела фотографии с места происшествия. Тогда я поняла, что ничего нельзя было сделать, чтобы его спасти или оказать помощь,

– рассказала она.

Александр погиб во время выполнения боевого задания. Двигатель его самолета загорелся, судно начало падать, могло погибнуть много людей. Для того, чтобы избежать этого, Александр отвел самолет. Он упал немножко дальше, спасая людей, но сам погиб.



Присвоение Александру звания "Герой Украины" посмертно / Фото предоставлено 24 Каналу

"Все эти картинки до сих пор остаются в моей голове, но со временем к Саше я чувствую еще большую любовь и уважение. Поэтому одной из моих миссий является рассказывать о нем. Важно, чтобы люди знали, каким он был человеком", – отметила Юлия.

Женщина подчеркнула, что Александр был замечательным человеком. Частично справляться с болью потери ей помогают именно воспоминания об их совместной семейной жизни, ведь у них с мужем было очень много приятных и теплых событий.

Хотя наш брак длился чуть больше, чем полтора года, а вместе мы с 2017-го, так что до его смерти мы были вместе чуть меньше, чем 5 лет. Но это были замечательные годы,

– сказала женщина.

Однако Александр был не только замечательным семьянином, но и верным Украине военнослужащим. Так было в 2014 году, когда россияне оккупировали Крым, его родной дом. Тогда перед ним встал выбор: остаться жить там или остаться верным присяге. Он выбрал второе.

Александр с товарищем / Фото из семейного архива

"Я считаю, что даже в такие юные годы он имел свое мнение, свое видение. Он хотел жить в свободной Украине и боролся за нее, выполняя полеты в 2016 – 2017 годах", – подчеркнула Юлия.

Александр не прекратил бороться за наше государство и в 2022 году. Его жена отметила, что он мог сделать еще много полезного, ведь это было его целью и он двигался к ней.

"Сейчас я могу только гадать, как бы было, но я уверена в своем муже. Он бы и сейчас боролся с тем же запалом, с которым начинал. Просто его жизнь закончилась быстрее", – добавила женщина.

Женщинам, которые потеряли близких на войне

Юлия заметила, что у каждого человека своя боль, ведь все переживают потерю по-разному, поэтому нельзя говорить, что у кого-то болит больше, а у кого-то меньше. Также очень важно проживать свои чувства, не держать их в себе, потому что из-за стресса и боли могут появиться проблемы со здоровьем.

Если есть дети, то женщины должны осознавать, что дальше мама остается за двоих. Они должны заботиться о себе как физически, так и морально. Проживая эту боль им ничего не сможет помочь, кроме осознания, что это уже произошло,

– подчеркнула Юлия.

Она также отметила, что, хоть у нее со свекровью были прекрасные отношения, замечает, что преимущественно такие связи недостаточно проработаны. По мнению Юлии, это именно тот вопрос, который должен подниматься в целом. Все потому, что не надо мериться, кому болит больше, а принимать и понимать, что у жены своя боль, а у матери – своя.

Я хочу сказать женщинам, которые потеряли своих любимых, что именно их выбрали мужья, а они выбрали себе именно этих мужчин. Это был сознательный выбор. Они любили и любят друг друга. Важно всегда вспоминать о них с благодарностью, только приятные моменты, которые запечатлелись в памяти, чтобы из рассказов другие люди помнили их такими. Ведь жены теперь являются лицом своих мужей,

– сказала Юлия.

Она подчеркнула, что не желает никому почувствовать боль потери, но поддерживает тех, кого постигло такое горе, и надеется, что вокруг этих людей есть те, кто может их выслушать.

Снимки погибшего Александра / Фото из семейного архива

Юлия не хочет говорить фразу: "Я тебя понимаю". Она и не хочет, чтобы другие ее кому-то говорили, ведь желает, чтобы больше не было смертей.

Хочу, чтобы никто этого не понимал. Хочу, чтобы то, что прожили мы, осталось только на нас. Это не об эгоистических мыслях, а о том, что не хочется, чтобы семьи теряли мужчин, отцы сыновей, дети отцов. Это уже переходит все границы, потому что войны были постоянно. На наш век это тоже выпало, но это такое современное время и мы не можем ничего сделать,

– отметила она.

Жена Александра поделилась, что более полугода она почти не проживала свое горе, потому что была занята всегда какими-то делами. Сейчас Юлия понимает, что пыталась таким образом глушить свою боль, но сначала надо было заняться собой. Поэтому она советует посещать психолога, если есть такая возможность.

Юлия заметила тенденцию, что ей удалось научиться справляться с горем в течение двух лет, а женщины, которые обратились к психологу, раньше справились с этим – за год или полтора. Однако есть и те, кто до сих пор учится жить со своей потерей. Это все очень индивидуально.

"Теперь я буду показывать тебе мир своими глазами"

Жена Александра рассказала, что у них с любимым было много общих интересов. Ей нравилось, что в отношениях оба понимали, чего хотят.

Семья Корпан / Фото из семейного архива

"Мы сначала думали, как нам жить, строить карьеры, а когда уже спланировали детей, то началась война. Кто же знал, что так будет. Поэтому так случилось, что у Корпана Александра потомков, к сожалению, нет. Сейчас осталась только я, кто несет память о нем", – поделилась Юлия.

Сейчас она считает, что сначала надо было подумать о детях, а уже потом о том, куда их приводить.

Если бы у нас были детки, то я бы дала им все за двоих. Господь не наделил меня своими, поэтому я стала крестной мамой двух девочек, а скоро и двоих мальчиков,

– сказала женщина.

У Юлии есть традиция приходить к Александру на могилу и рассказывать ему о том, как проходят ее дни, будто он сидит рядом.

Александр Корпан с женой Юлией / Фото из семейного архива

У них с мужем были планы, которые они не успели выполнить вместе, поэтому Юлия сделала это за двоих. Она даже ездила в Египет и погружалась под воду, хоть не очень это любит, но это нравилось ее любимому.

Я ныряла, смотрела на всех этих рыбок и говорила: "Теперь я буду показывать тебе мир своими глазами". Мне казалось, что я этим делюсь с ним. Единственное, что я не сделала из того, что мы запланировали – не стала мамой. Когда меня позвали стать крестной мамой, я приехала на могилу к Александру со слезами на глазах и сказала: "Теперь я еще и мамой стала на небесах",

– рассказала она.

Это для Юлии очень символично и радостно.

Кроме того, для Юлии важно, чтобы воспоминания о ее муже и других военных, которые отдали свою жизнь, остались в памяти людей. Ведь, по ее словам, когда о них говорят – это не о боли, а об их памяти.