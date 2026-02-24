10 дней возили в БТРе: в Крыму нашли похищенного россиянами волонтера Александра Костюка

В Крыму после длительного времени в неизвестности нашли филолога и волонтера из Киева Александра Костюка. Оккупанты незаконно его удерживают в СИЗО в Симферополе после похищения.

Александр Костюк – выпускник Института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, где учился на кафедре тюркской филологии. Об этом рассказала менеджер Крымскотатарского ресурсного центра Зарема Бариева.

Как Александр Костюк попал к оккупантам?

Полномасштабное вторжение России застало его в Польше. Там он работал в одной из логистических компаний.

Его жена с двумя несовершеннолетними дочерьми тогда была в Киеве.

Мужчина решил вернуться домой. Добрался до столицы он 27 февраля.

Тем временем семья решила спасаться от россиян в Бородянке, но попала в оккупацию. Выбраться оттуда родные Александра Костюка смогли только 9 апреля.

Выбравшись из оккупации, женщина узнает, что ее муж Александр после приезда из Польши в Киев активно включился в волонтерскую деятельность по эвакуации людей и сам попал в плен,

– рассказала Бариева.

Произошло это 5 марта в селе Дзеркалька Сумской области. Александр должен был эвакуировать людей, а вместо этого его похитили посреди дороги и вывезли на БТРе российские военные в неизвестном направлении.

Поиски почти не давали результатов.

Где был и сейчас находится похищенный волонтер?

19 апреля 2022 года после обмена пленными один из освобожденных рассказал, что находился в одной камере с Костюком в Белгородской области.

Как оказалось, оккупанты 10 дней возили его на БТРе в тоненькой куртке, используя как заложника.

Впоследствии Александр попал в распределительный лагерь в России, где его пытали. Было все, в частности вывоз в поле, имитация расстрела, выстрелы над головой и ушами, бесконечные допросы об украинских военных и "шпионах".

Затем россияне осознали, что поймали обычного гражданского волонтера и отправили мужчину в СИЗО-2 городе Старый Оскол. Там он пробыл до 14 апреля 2022 года.

А 19 апреля его перевезли в исправительную колонию в Валуйках. Там он находился еще до конца мая.

И только в сентябре 2023 жена узнала, что ее мужа перевели в Курск. Там держали Александра до августа 2024 года. Именно оттуда Марина получила последнее более-менее содержательное письмо от мужа.

А после начала операции в Курской области никакой информации о месте пребывания мужа, его здоровье и статус ничего не было известно.

Но недавно удалось узнать, что похищенный волонтер находится в СИЗО-2 в Симферополе в статусе инкомуникадо.

Справочно. Статус инкомуникадо означает, что россияне не признают факта задержания таких людей, не сообщают, где они находятся, и не выдвигают никаких обвинений. В Крыму для их содержания есть даже специальные места.

Поэтому уже почти 4 года филолога и волонтера из Киева без суда и следствия и любого обвинительного статуса таскают по российским СИЗО.

Я все еще застряла в 2022 году, где все в черно-белых тонах. Только глядя на наших с Александром детей вижу, что время не стоит на месте. Однако больше всего в мире я мечтаю о том, чтобы мой муж Александр и все граждане Украины, которых Россия незаконно удерживает в разных местах несвободы, были освобождены, поскольку плен убивает не только пленных, но и членов их семей,

– отметила его жена.

Украинцы в плену России: последние новости

Президент Зеленский заявил, что около 7 тысяч украинцев находятся в российских тюрьмах. Освобождение украинских политзаключенных возможно только через сложные переговоры и обмены, в которых Украина уже участвовала, оказывая помощь белорусским политзаключенным.