Олександр Костюк – випускник Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де навчався на кафедрі тюркської філології. Про це розповіла менеджерка Кримськотатарського ресурсного центру Зарема Барієва.
Як Олександр Костюк потрапив до окупантів?
Повномасштабне вторгнення Росії застало його у Польщі. Там він працював в одній з логістичних компаній.
Його дружина із двома неповнолітніми доньками тоді була у Києві.
Чоловік вирішив повернутися додому. Дістався до столиці він 27 лютого.
Тим часом сім'я вирішила рятуватися від росіян у Бородянці, але потрапила в окупацію. Вибратися звідти рідні Олександра Костюка змогли лише 9 квітня.
Вибравшись з окупації, жінка дізнається, що її чоловік Олександр після приїзду з Польщі до Києва активно включився у волонтерську діяльність з евакуації людей і сам потрапив у полон,
– розповіла Барієва.
Сталося це 5 березня у селі Дзеркалька Сумської області. Олександр мав евакуювати людей, а замість цього його викрали посеред дороги і вивезли на БТРі російські військові у невідомому напрямку.
Пошуки майже не давали результатів.
Де був та зараз перебуває викрадений волонтер?
19 квітня 2022 року після обміну полоненими один зі звільнених розповів, що перебував в одній камері з Костюком у Бєлгородській області.
Як виявилося, окупанти 10 днів возили його на БТРі в тоненькій куртці, використовуючи як заручника.
Згодом Олександр потрапив до розподільного табору у Росії, де його катували. Було все, зокрема вивезення в поле, імітація розстрілу, постріли над головою і вухами, нескінченні допити про українських військових і "шпигунів".
Потім росіяни усвідомили, що спіймали звичайного цивільного волонтера і відправили чоловіка до СІЗО-2 місті Старий Оскол. Там він пробув до 14 квітня 2022 року.
А 19 квітня його перевезли до виправної колонії у Валуйках. Там він перебував ще до кінця травня.
І лише у вересні 2023 дружина дізналася, що її чоловіка перевели до Курська. Там тримали Олександра до серпня 2024. Саме звідти Марина отримала останній більш-менш змістовний лист від чоловіка.
А після початку операції у Курській області жодної інформації про місце перебування чоловіка, його здоров’я і статус нічого не було відомо.
Але нещодавно вдалося дізнатися, що викрадений волонтер перебуває в СІЗО-2 у Сімферополі у статусі інкомунікадо.
Довідково. Статусі інкомунікадо означає, що росіяни не визнають факту затримання таких людей, не повідомляють, де вони перебувають, і не висувають жодних обвинувачень. У Криму для їхнього утримання є навіть спеціальні місця.
Тож уже майже 4 роки філолога та волонтера з Києва без суду і слідства та будь-якого обвинувального статусу тягають по російських СІЗО.
Я все ще застрягла в 2022 році, де все в чорно-білих тонах. Лише дивлячись на наших з Олександром дітей бачу, що час не стоїть на місці. Однак найбільше у світі я мрію про те, щоб мій чоловік Олександр і всі громадяни України, яких Росія незаконно утримує в різних місцях несвободи, були звільнені, оскільки полон вбиває не тільки полонених, але і членів їх родин,
– зазначила його дружина.
Українці у полоні Росії: останні новини
Президент Зеленський заявив, що близько 7 тисяч українців перебувають у російських тюрмах. Звільнення українських політв'язнів можливе лише через складні перемовини та обміни, в яких Україна вже брала участь, надаючи допомогу білоруським політв'язням.
Різниця у кількості полонених колосальна. Адже в Україні у полоні наразі тільки більше ніж 4 тисячі росіян. Зеленський наголошував, що Україна готова до обміну полоненими, навіть якщо обмін буде обмежений, наприклад 100 на 100.
20 лютого президент повідомив, що очікує на обмін військовополонених найближчим часом. Під час останніх переговорів було знайдено конструктив для визначення деталей обміну.