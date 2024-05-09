"Большая стройка", зерновая сделка в Стамбуле и скандалы: биография Александра Кубракова
9 мая Верховная Рада 272 голосами "за" уволила с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова.
Увольнение одного из самых медийных министров, несмотря на некоторые осторожные слухи и сообщения о разговорах на высоких тонах в стенах Рады в марте 2024-го между Кубраковым, нардепом Мотовиловцем и спикером Стефанчуком, стало неожиданностью. Даже для Кубракова, по крайней мере он так дал понять.
У себя в фейсбук-странице он написал, что руководство фракции "Слуга народа" и глава правительства Денис Шмыгаль это решение с ним не обсуждали. Более того, он не был приглашен на заседание фракции и профильного комитета (который, кстати, отставку министра поддержал на утреннем заседании).
А пока общество ждет официальных объяснений, 24 Канал напоминает основные моменты из биографии Александра Кубракова.
К теме Александра Кубракова уволили с должности вице-премьера, который был уволен с должности
Критика в Раде: как увольняли Кубракова
Во время голосования парламента 9 мая самого вице-премьера, как и премьер-министра не было в зале. Поэтому Кубраков не услышал разгромную критику и формулировки, которые точно не стоит добавлять в резюме, если планируешь и в дальнейшем строить политическую карьеру.
Новые вызовы, обусловленные полномасштабным вторжением, требуют осуществления системной, предсказуемой и направленной на результат региональной политики. Однако политика, которая осуществляется сегодня министерством в части региональной политики, находится в критическом состоянии,
– безжалостные и оскорбительные для Кубракова формулировки в пояснительной записке по представлению на увольнение министра.
При этом из Кабмина Кубракова могут и не уволить, его могут лишь понизить в должности. В Раде говорят, что хотят поделить вопросы инфраструктуры и региональной политики, которыми занимается Кубраков, между двумя министерствами. Как это сочетается с объявленными планами о сокращении министерств и чиновничества – неизвестно.
Несмотря на скандальность увольнения Кубраков заявил, что остается лояльным и готов отчитываться о своей работе перед властью и обществом.
Всегда готов к открытому диалогу и детальному отчету о работе Министерства по всем направлениям в моей ответственности,
– реакция Александра Кубракова на собственное увольнение 9 мая.
Александр Кубраков готов отчитываться о своей работе / Фото с фейсбук-страницы политика
Биография Александра Кубракова
Александр Кубраков родился 20 августа 1982 года в шахтерском городке Першотравенск, что относится к Днепропетровской области, но исторически считается частью Донбасса. В отличие от большинства сверстников выбрал не типичную карьеру рабочего местных шахт или заводов, а уехал в Киев.
- Получал высшее образование будущий чиновник в престижном вузе, что является кузницей для экономической элиты Украины – Киевском Национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана.
- В 2004 году Кубраков получил диплом маркетолога. Кроме того, он закончил краткосрочную программу в Harvard Kennedy School.
После получения диплома Кубраков и продолжал работать по специальности и проявил себя как профессионал. Он был частью крупных маркетинговых проектов. В частности, в качестве маркетолога компании "Приоком" работал с "Укртелекомом", банком "Финансы и Кредит", затем перешел на позицию начальника управления стратегического маркетинга в телекоммуникационном гиганте "Киевстар". Также занимал должности начальника отдела по мониторингу рынка и отдела маркетинга фиксированного бизнеса компании.
Наверное, самым известным проектом Кубракова в "Киевстаре" стал "Домашний интернет".
Александр Кубраков / Фото из фейсбука политика
- В 2011 году Кубраков был советником тогдашнего председателя КГГА регионала Александра Попова, которого поставили вместо Черновецкого. В КГГА Кубраков показал свою профессиональность и незаменимость, а потому без проблем "перешел в наследство" от Попова команде нового мэра столицы Украины – Виталия Кличко.
- С 2014 по 2016 год Кубраков возглавлял дирекцию по управлению проектами транспортной инфраструктуры Коммунального предприятия исполнительного органа КГГА "Киевское инвестиционное агентство".
- Кубраков занимался разработкой и такой болезненной для столицы темой как транспортная стратегия города – проекта, который разрабатывался вместе со Всемирным Банком и нуждался в коммуникации на международном уровне. Также он был руководителем проектного офиса в Министерстве юстиции.
С 2016 по 2019 год Александр Кубраков находился в должности заместителя директора, а затем стал директором ООО "Город для людей", был советником мэра Киева Виталия Кличко в IT-сфере, а также сотрудничал с Офисом эффективного управления (ВRDO) Алексея Гончарука (будущего премьера), где был куратором IT-сектора.
Кубраков и Гончарук на совместном фото / Фото с фейсбук-страницы политика
В 2019 году Кубраков решил пойти в большую политику и присоединился к новому проекту, который собирался вокруг популярного Владимира Зеленского. Тот имел чрезвычайную харизму и еще большую популярность, однако не имел политического опыта и команды. Ее пришлось набирать чуть ли не в пожарном порядке. Президенту откровенно повезло, что вместе со свадебными фотографами в ряды новой партии попали и профи. Кубраков принадлежал именно к последним.
Член команды Зеленского и "Большая стройка"
Киевский чиновник из команды Кличко получил высокий 30 номер в партийных списках и в 2019 году стал частью пропрезидентского монобольшинства. В парламенте Кубраков был членом Комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
Тогда Кубраков показал себя как ценный актив команды президента, а потому его быстро "перебросили" на новое направление.В ноябре 2019 года народного депутата назначили руководителем "Автодора", не дожидаясь пока он сложит депутатский мандат. Так Александр Кубраков стал одним из лиц новой сверхамбициозной программы президента Зеленского – "Большая стройка". Другим куратором проекта был еще один уроженец Днепропетровщины – заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
Тимошенко (слева), Зеленский и Кубраков / Фото с фейсбук-страницы политика
В 2021 году Кубраков пошел на повышение: в мае он был назначен министром инфраструктуры в правительстве Дениса Шмыгаля вместо Владислава Криклия. В новом для себя качестве Кубраков остался частью "Большой стройки", но взял на себя еще больше сверхважных проектов, в частности занимался реализацией Соглашения о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС ("Открытое небо"), "Государство в смартфоне" и тому подобное.
Кубраков и Зеленский во время "Большой стройки" / Фото с фейсбук-страницы политика
Министр на войне и "зерновая сделка" в Стамбуле
С началом полномасштабной войны роль Кубракова изменилась, однако не его важность как организатора логистики и коммуникатора. Чиновник сыграл важную роль в переговорах в Стамбуле по "зерновой сделке" и восстановлению украинского экспорта, входил в рабочую группу проекта "Открытая граница", а также был членом Ставки Верховного Главнокомандующего (с 17 ноября 2022 года).
Кубраков в Стамбуле вместе с Эрдоганом и Гуттеришем / Фото Getty
1 декабря 2022 года Кубраков получил новое назначение и стал вице-премьер-министром по восстановлению Украины – Министром развития общин, территорий и инфраструктуры. В условиях военного времени Кубраков и его министерство столкнулось с многочисленными кризисами и вызовами. Кроме тех, что непосредственно связаны с российской агрессией, это были и также проблемы на западных границах, в частности блокада со стороны Польши.
Также Кубраков участвовал в переговорах и отвечал за украинскую часть реализации работы новых логистических путей.
С мая 2021 года политик возглавлял Министерство инфраструктуры Украины. С первых дней войны к нашим обязанностям в области транспорта и почты добавились военная логистика, восстановление жилья и муниципальной инфраструктуры.
В декабре 2022 года Верховная Рада приняла решение о моем назначении Вице-премьер-министром по восстановлению Украины и министром нового, объединенного министерства. При поддержке Президента Украины Владимира Зеленского нам удалось запустить ряд важных для государства инициатив и проектов. Относительно голосования за данный проект постановления Верховной Радой – за 5 лет совместной работы мы прошли большой путь. С абсолютным большинством – путь в одном направлении...
– Александр Кубраков в соцсетях отчитывается о своей работе после увольнения.
Скандалы вокруг Александра Кубракова и его министерства
Традиционно для украинской политики, Кубраков не избежал громких скандалов.
- Еще в 2020 году глава "Укравтодора" стал героем расследования Bihus.Info о коррупции на "Большой стройке". Впрочем, тогда чиновнику удалось "отбиться" путем встречных обвинений журналистов в "джинсе". Так что оправдываться уже пришлось Денису Бигусу.
- В феврале 2022 года министерство Кубракова также обвиняли в восстановлении коррупционных поборов с моряков, однако с началом полномасштабного вторжения России об этой истории быстро забыли.
- В 2023 году НАБУ и САП разоблачили деятельность организованной преступной группировки по хищению бюджетных средств, в состав которой входил заместитель министра – Василий Лозинский.
Впрочем, вины Кубракова в том, что россияне – варвары, точно нет, поэтому реальные причины должны быть несколько иные. Сам Кубраков заявил, что "каждый принимает решение в соответствии со своими убеждениями и несет за это ответственность".