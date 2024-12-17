Нардеп из "Слуги народа" Куницкий осел в США и 3 месяц не возвращается в Украину, – СМИ

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий уже 3 месяц не возвращается в Украину из-за границы. Сейчас он находится в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду". Эту информацию изданию предоставили источники в правоохранительных органах.

К теме Нардеп от "Слуги народа" Куницкий не вернулся из командировки из-за границы, – Bihus․info

Что сейчас с нардепом Куницким

Собеседники УП во фракции "Слуга народа" отметили, что в сентябре 2024 года Александр Куницкий выехал в командировку в Израиль. Оттуда нардеп отправился к семье, которая находится в США.

Источник издания отметил, что нардеп сообщил об этом фракцию и отметил, что не вернется в Украину, "пока не будут наказаны представители полиции, которые сломали ему ребра. Вероятно, говорится об инциденте в марте 2022 года, когда полиция задержала Александра Куницкого за незаконную съемку блокпоста.

Куницкий также выразил готовность сложить свой депутатский мандат, но, по данным источника, его фракция, похоже, не желает ускорять принятие этого решения, опасаясь потерять еще одного представителя в Верховной Раде.

Последнее зарегистрированное голосование Куницкого состоялось во время парламентской сессии 19 сентября. С тех пор на сайте реестра голосований Верховной Рады он обозначен как "Отсутствует".



Куницкий не голосовал в Верховной Раде с сентября / Скриншот 24 Канала

По информации источников "Украинской правды", по состоянию на 17 декабря Куницкий еще не вернулся в Украину.

К слову, "Украинская правда" и Bihus.Info сообщили, что Куницкий в сентябре 2024 года сбежал из Украины. Журналисты вспомнили, что Куницкий является другом Николая Тищенко и нардепа-беглеца Артема Дмитрука.