Противостоял врагу до последнего: в боях погиб 25-летний защитник из Винницкой области
Источник:Барский городской совет
Пока россияне бросают на войну зэков, мародеров и убийц, Украина теряет своих лучших людей. В боях погиб 25-летний житель города Бар, который находится в Винницкой области, Ляхнович Александр Владимирович.
Преданный военной присяге мужчина добросовестно стоял на защите страны. О смерти украинского Героя сообщили в Барском городском совете.
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Что известно об Александре Ляхновиче
Герой погиб 9 марта в боях за Украину. 25-летний Александр с начала войны пошел в ряды ВСУ, чтобы защищать страну от врага. Мужчина имел звание старшего солдата.
В городском совете отмечают, что Александр верно служил Украине, сражался на поле боя с врагом до последнего.
Александр – отважный, смелый, победоносный, непокорный, преданный сын своего народа! Не дожил до Победы, но приблизил ее ценой своей молодой жизни,
– чтят память погибшего в Барской общине.
В боях погиб Александр Ляхнович / Фото Барский городской совет
Погибшие защитники Украины
- На войне во время обороны Бахмута погиб боец из Львовской области Игорь Илечко. Он получил ранение, несовместимое с жизнью. У защитника остался маленький отпрыск.
- Во время боевой задачи погиб Дмитрий Пащук. Он получил прямое ранение дроном-камикадзе в Херсоне. Боец ССО был одним из тех, кто освобождал Херсон от оккупантов.
- На фронте в результате вражеских артиллерийских обстрелов погиб Александр Макаренко. Без отца остались три ребенка. Муж защищал страну с 2014 года.