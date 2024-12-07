Исполняющий обязанности мэра Чернигова подал в отставку: что стало причиной

Секретарь горсовета Чернигова Александр Ломако, который также исполнял обязанности городского головы, подал в отставку. О таком решении Ломако заявил в субботу, 7 декабря.

По словам исполняющего обязанности мэра Чернигова, причиной такого решения стал конфликт с руководителями военных администраций. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Черниговского городского совета.

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Какова причина отставки Ломако

Ломако заявил, что чиновники из военных администраций по указанию сверху взяли город в заложники и требуют отставки исполняющего обязанности мэра Чернигова.

Они взяли город в осаду. Я эту осаду должен снять. Если цена – моя должность, я эту цену заплачу,

– заявил Ломако.

Что известно об Александре Ломако

Уроженец Черниговщины Ломако был зарегистрирован как частный предприниматель и занимался телевизионной деятельностью.

В 2015 – 2020 годах работал заместителем городского головы Чернигова Владислава Атрошенко. В 2020 году его избрали депутатом в городской совет и назначили на должность секретаря Черниговского горсовета.

В феврале 2023 года Александра Ломако назначили исполняющим обязанности мэра Чернигова вместо Владислава Атрошенко, которого суд отстранил от должности.