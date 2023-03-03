Лукашенко пошел по стопам Токаева, – Подоляк о визите в Китай

Трехдневный визит Александра Лукашенко в Китай подходит к концу. Эксперты выдвинули несколько версий этой поездки. В частности, говорилось о вопросе обхода санкций, поставок оружия, ситуации на границе и даже желании самопровозглашенного президента Беларуси сменить Путина на Си Цзиньпина. Но есть еще одна версия – Лукашенко пошел по стопам президента Казахстана Токаева.

Об этом в эфире 24 Канала заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что Лукашенко – очень хитрый человек, четко понимающий уже стоящие в этой войне акценты.

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Лукашенко понимает акценты в этой войне

Несмотря на все озвученные версии визита Александра Лукашенко в Китай, есть еще о том, что он хочет выпросить у Си Цзиньпина что-нибудь для Путина. Впрочем, советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк так не считает.

"Нет смысла добывать что-то для Пуина: ни тактического, ни даже стратегического. И Лукашенко в этом плане очень хитрый человек. То есть он четко понимает уже стоящие в этой войне акценты. Безусловно, с пропагандистской точки зрения он делает определенные заявления", – отметил в эфире Подоляк.

По его словам, говорится о многочисленных заявлениях Лукашенко о необходимости сесть за стол переговоров, потому что "больше такого окна не будет, нас буквально уже завтра уничтожат".

"Он пропагандистски говорит одно, а делает другое", – подчеркнул советник главы Офиса Президента.

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Лукашенко пошел по стопам Токаева

На фоне всех событий Михаил Подоляк высказал свое мнение по поводу действий Александра Лукашенко. Мол, он пошел по стопам президента Казахстана Токаева.

Он хочет иметь равные отношения не только с Россией, имею в виду равные – с иронией говорю. Он хочет иметь определенные отношения с Китаем для того, чтобы гарантировать себе некоторые неприкосновенные возможности,

– предположил в эфире Подоляк.

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