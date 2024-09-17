Лукашенко заявил, что нападение на Беларусь станет началом Третьей мировой

Лукашенко заявил, что США якобы готовят эскалацию ситуации в Белоруссии. По его словам, если на его страну нападут, то это станет началом Третьей мировой войны.

Белорусские пропагандистские издания сообщают, что Лукашенко выдвинул соответствующее предупреждение своим "противникам". Об этом пишет 24 Канал.

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Лукашенко пригрозил Третьей мировой войной

Александр Лукашенко заявил, что Вашингтон якобы толкает Киев к эскалации отношений с Минском. Он также пригрозил, что если кто-то решит напасть на Беларусь, то наступит Третья мировая.

Хочу предупредить наших противников, наших соперников. И тех, кто еще не понимает. Не надо это делать. Нападение на Беларусь – это третья мировая война,

– заявил самопровозглашенный президент Беларуси.

Кроме этого, по словам Лукашенко, ему якобы известно о планах Литвы инициировать в Гааге процесс против него.

Какая сейчас ситуация на границе с Беларусью

Представитель ГПСУ Андрей Демченко недавно сообщил, что ситуация на границе с Беларусью сейчас контролируемая – нет признаков перемещения техники или личного состава армии Лукашенко.

В то же время он отметил, что все же это направление остается угрожающим, поэтому его усиливают Силы обороны страны, пограничники, Нацгвардия и ВСУ.