Лукашенко прилетел в Иран с официальным визитом

12 марта 2023, 20:57
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Иран. Там он пробудет два дня.

Лукашенко проведет личные переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом сообщила его пресс-служба.

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Зачем Лукашенко поездка в Иран

Пресс-служба Лукашенко заявила, что главной темой переговоров в Тегеране станет "развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество".

Встреча политиков состоится в нескольких форматах – узком и расширенном с участием делегаций. Стороны обсудят реализацию проектов в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики.

Также сообщается, что "отдельное внимание будет уделено ситуации в регионе и мире в целом".

Кроме этого, Лукашенко проведет встречи с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, главой  Собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафом и верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Лукашенко ездил в Китай

  • В конце февраля Александр Лукашенко посетил КНР, где пробыл 3 дня. Ранее самопровозглашенный президент Беларуси заявлял, что ему якобы нужно "выстраивать дружбу" с Китаем.
  • Известно, что белорусский диктатор подписал с главой Китая 16 документов. Однако они могут быть на пользу России.
  • По данным Института изучения войны, договоры включают: документ о белорусско-китайском научно-техническом сотрудничестве на 2023 – 2024 годы, а также меморандум о взаимопонимании по совместным проектам с использованием государственных кредитов Китая.
  • Также Минск хочет увеличить торговлю товарами и услугами. Мол, белорусские производители заинтересованы в изучении "компетенций и технологий китайских компаний в области формирования компонентной базы, производства двигателей, трансмиссий, мостов и агрегатов".

Автор: Анастасія Кушпіт