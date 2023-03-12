Лукашенко прилетел в Иран с официальным визитом
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Иран. Там он пробудет два дня.
Лукашенко проведет личные переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом сообщила его пресс-служба.
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Зачем Лукашенко поездка в Иран
Пресс-служба Лукашенко заявила, что главной темой переговоров в Тегеране станет "развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество".
Встреча политиков состоится в нескольких форматах – узком и расширенном с участием делегаций. Стороны обсудят реализацию проектов в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики.
Также сообщается, что "отдельное внимание будет уделено ситуации в регионе и мире в целом".
Кроме этого, Лукашенко проведет встречи с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, главой Собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафом и верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
Лукашенко ездил в Китай
- В конце февраля Александр Лукашенко посетил КНР, где пробыл 3 дня. Ранее самопровозглашенный президент Беларуси заявлял, что ему якобы нужно "выстраивать дружбу" с Китаем.
- Известно, что белорусский диктатор подписал с главой Китая 16 документов. Однако они могут быть на пользу России.
- По данным Института изучения войны, договоры включают: документ о белорусско-китайском научно-техническом сотрудничестве на 2023 – 2024 годы, а также меморандум о взаимопонимании по совместным проектам с использованием государственных кредитов Китая.
- Также Минск хочет увеличить торговлю товарами и услугами. Мол, белорусские производители заинтересованы в изучении "компетенций и технологий китайских компаний в области формирования компонентной базы, производства двигателей, трансмиссий, мостов и агрегатов".