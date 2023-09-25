На самом деле, у белорусского диктатора есть 2 причины оставить определенную часть ЧВК "Вагнера" в Беларуси. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко.

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Первая причина

Вероятно, Лукашенко пытается приобщить "Вагнера" к белорусскому охранному предприятию "ГардСервис", которое самопровозглашенный создал в 2020 году.

Поскольку Александр Лукашенко больше всего мечтает о бизнесе в Африке. Поэтому уже налаживает связи с лидерами африканских государств, в частности, с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгэмой Мбасого, недавно приезжавшим в Беларусь. Самопровозглашенный хочет добывать золото и бриллианты.

Ему все мало, построил 17 резиденций. И только в Минске около 7. Надо же заполнить их золотом, хотя вряд ли он привезет его в Беларусь. Все останется на иностранных счетах,

– заметил Латушко.

Допустим, "ГардСервис" будет выполнять задачи, а "Вагнера" имея в этом опыт, могут пригодиться.

Вторая причина

В селе Цель в Осиповичском районе Могилевской области Беларуси за последнее время демонтировано более 50 палаток вагнеровцев. Около 110 палаток еще остаются, из которых 22 находятся в процессе демонтажа. Это означает, что все же происходит перманентное сокращение палаток в этом лагере.

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По словам Латушко, в настоящее время вагнеровцы отправляются в Россию и Африку. Также "Вагнера" нужны Лукашенко в составе вооруженных сил Беларуси. Самопровозглашенный президент уже не в первый раз об этом заявлял. Белорусский диктатор, прежде всего, рассматривает вагнеровцев как "профессионалов", которые будут обучать военнослужащих Беларуси.

Однако ЧВК "Вагнера" обучают не только белорусских солдат, но и детей. Так, недавно опубликовали пропагандистский ролик, в котором вагнеровцы с детской военно-патриотической организацией "Рысь" занимаются "уроками" военной подготовки.

Также они привезли к вагнеровцам топмоделей, чтобы "обучать их военному делу". Все эти пропагандистские ролики показывают перманентно на белорусских каналах. Зачем? Лукашенко хочет изменить имидж "Вагнера" в Беларуси, поскольку в "Вагнера" есть негативный имидж,

– сказал Латушко.

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