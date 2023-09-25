Насправді в білоруського диктатора є 2 причини залишити певну частину ПВК "Вагнера" у Білорусі. Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко.

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Перша причина

Імовірно, Лукашенко намагається долучити "Вагнера" до білоруського охоронного підприємства "ГардСервіс", яке самопроголошений створив у 2020 році.

Позаяк Алєксандр Лукашенко найбільше мріє про бізнес в Африці. Тому вже налагоджує зв'язки з лідерами африканських держав, зокрема з президентом Екваторіальної Гвінеї Теодоро Обіангом Нгемою Мбасого, який нещодавно приїздив до Білорусі. Самопроголошений хоче видобувати золото та діаманти.

Йому все мало, збудував 17 резиденцій. І тільки у Мінську близько 7. Треба ж їх заповнити золотом, хоча навряд чи він привезе його в Білорусь. Усе залишиться на іноземних рахунках,

– зауважив Латушко.

Припустимо, "ГардСервіс" виконуватиме завдання, а "Вагнера" маючи у цьому досвід, можуть стати в пригоді.

Друга причина

У селі Цель в Осиповицькому районі Могильовської області Білорусі за останній час демонтовано понад 50 наметів вагнерівців. Близько 110 наметів ще залишаються, з яких 22 перебувають у процесі демонтажу. Це означає, що все-таки відбувається перманентне скорочення наметів у цьому таборі.

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За словами Латушко, наразі вагнерівців відправляють в Росію та Африку. Також "Вагнера" потрібні Лукашенко у складі збройних сил Білорусі. Самопроголошений президент уже не вперше про це заявляв. Білоруський диктатор насамперед розглядає вагнерівців як "професіоналів", які навчатимуть військовослужбовців Білорусі.

Проте ПВК "Вагнера" навчають не лише білоруських солдатів, а й дітей. Так, нещодавно опублікували пропагандистський ролик, у якому вагнерівці з дитячою військово-патріотичною організацією "Рись" займаються "уроками" військового вишколу.

Також вони привезли до вагнерівців топмоделей, щоб "навчати їх військової справи". Всі ці пропагандистські ролики перманентно показують на білоруських каналах. Для чого? Лукашенко хоче змінити імідж "Вагнера" у Білорусі, позаяк "Вагнер" має негативний імідж,

– сказав Латушко.

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