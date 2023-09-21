При цьому у Білорусі демонструють свою "готовність до співпраці" з Польщею, виставляючи свого сусіда у негативному світлі. Про мету таких дій з боку Лукашенка 24 Каналу розповів Павло Латушко – заступник керівника Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі.

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"Польща – ворог"

Перший заступник держсекретаря Радбезу Павло Муравейко заявив, що не проти відпрацювати забезпечення ППО спільно з армією Польщі. Він є одним з агентів впливу Росії. Зокрема він є одним із небагатьох білорусів, що за указом Путіна отримувала російський орден.

Він заявив це для суто внутрішнього, пропагандистського користування. Тобто вони намагаються зараз продати історію, що "ми за мир". Мовляв, ми взагалі мирні люди, жодних війн не ведемо, нічого ініціювали. Вони ніби забули перші сторінки історії, коли було надано територію Білорусі для агресії російських військ, коли 800 ракет летіло у напрямку України, коли всі військові аеродроми були залучені для атак авіації,

– наголосив Павло Латушко.

Сьогодні білоруси намагаються закинути в суспільство наратив, що це всі навколо погані. Зокрема, Польща та Україна, НАТО загалом, а за цим всім, звісно стоїть Америка. А вони, мовляв, узагалі навіть спільно готові навчатися та спільно готові займатися протиповітряною обороною.

"Ну це анекдот, людина не підготовлена ​​інформаційно може сприймати цю інформацію як щось серйозне. Впевнений, що абсолютна більшість у це не вірить і не розглядає жодної потенційної небезпеки з боку Польщі", – підкреслив Латушко.

Водночас варто розуміти, що на білоруське суспільство працює масована пропагандистська машина, величезна пропагандистська машина – і російська, і білоруська. Щодня з усіх пропагандистських ЗМІ надходить інформація про те, що Польща – ворог і Польща готується до чогось серйозного.

До слова, днями Олександр Лукашенко на так званий день єдності виступив з антипольською промовою. Це було зроблено не через справжню загрозу з боку Польщі, однак мало свою мету.

Я як колишній посол Польщі, не пригадую, щоб так критично він говорив про Польщу, про поляків, про спільну історію. Тобто, йде формування негативного іміджу, формування загрози для суспільства. Для чого? Бо диктаторам потрібні вороги. Диктатору потрібен зовнішній ворог, і цим ворогом обрано Польщу,

– пояснив Латушко.

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Білорусь постійно порушує міжнародне право

Білорусь призупинила дію Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) щодо Польщі та Чехії. Тобто інспекторів із цих країн Білорусь не впускає, відповідно, не розповідає, яка у них є зброя.

"Зрозуміло, що Лукашенко перманентно сам порушує договір. Концентрація збройних сил не відповідає цим положенням. Перманентні навчання, які вони продовжують щотижня. Відповідно, і концентрація сил додаткових озброєнь ЗС постійно перебувають там, де не повинні бути. Але вони це позиціюють як заходи у відповідь", – підкреслив Латушко.

Однак правда полягає в тому, що Росія за підтримки режиму Лукашенка розпочала агресію. Саме Лукашенко та Путін порушили міжнародне зобов'язання і міжнародне право. Тож у зв'язку з цим західні партнери були змушені, зокрема для захисту своєї національної безпеки, розмістити додаткові збройні сили біля кордонів із Білорусією.

Демонстрація вигаданої міці

Щобільше, призупинення договору відбувалось на тлі того, що білоруський диктатор Лукашенко вкотре погрожує за потреби використати ядерну зброю.

Щодо ядерної зброї, то вони намагаються довести свою суб'єктність. Хочуть показати, що над зброєю, яку розмістили на території Білорусі, управління має диктатор Лукашенко. Це важливо для того, щоб з одного боку у світі спозиціонувати, що вони є суб'єктними. Але ми чудово знаємо, що Лукашенко цього саме й хотів. Він хотів мати ядерну зброю,

– наголосив Латушко.

Він і для суспільства показує, що нібито контролює перебування ядерної зброї на території Білорусі. Йому надважливо довести тезу, що Білорусь є потужною країною з ядерною зброєю. Мовляв, нехай хоч лиш спробує проявити агресію.

"Ніхто не збирається перетинати кордон, ніхто не збирається нападати на Лукашенка – а він про це кричить чи не щодня", – підсумував Латушко.

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