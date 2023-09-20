Уперше за роки президентства білоруський диктатор промовив найбільш антипольську промову. Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко, зауваживши, що наративи пов'язані з історією та сучасністю.
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Лукашенко сіє ворожнечу проти Польщі
За словами Латушко, самопроголошений майже звинуватив Польщу у геноциді, який буцімто держава проводила проти Білорусі. Зауважимо, Лукашенко намагається трактувати історію у власних інтересах.
Головна мета Лукашенка – посіяти ворожнечу між Білоруссю та Польщею. Тому він знищує польські кладовища в Білорусі. Відбувається антипольська позиція. Взагалі прийнята на рівні КДБ (Комітет державної безпеки – 24 Канал) та погоджена з Лукашенком антипольська програма по комплексу заходів, зокрема боротьба з картою поляків,
– наголосив Латушко.
Білоруси розділені на два табори
Латушко зауважив, що Лукашенко – пропагандист. Диктатор ніде не говорить про 2022 рік, а саме: що він надав Росії територію своєї країни для агресії, що з Білорусі летіли ракети та винищувачі, що білоруси виготовляють зброю та навчають мобілізованих. Лукашенко усюди продає тезис – "Ми за мир", забуваючи перші сторінки історії.
Наразі білоруське суспільство розділене: меншість вважає, що війни немає зовсім, а більшість – "Нет войне". Завдання Лукашенка змінити цей баланс, аби більшість білорусів думали, що війни нема. А також показати, що вини білоруського диктатора у цьому немає.
Варто зосередитися на ролі режиму Лукашенка у війні
На думку Латушко, Лукашенку в цьому допомагає міжнародна спільнота. Адже майже ніде не фігурує "роль режиму Лукашенка в агресії", немає політичних та правових оцінок.
Латушко припустив, що Лукашенко намагається посіяти ворожнечу між Білоруссю та Польщею: дивитися відео
До прикладу, у першій резолюції 1974 року Генасамблеї ООН 3318 чітко формулюється "надання території являється актом агресії". Зауважимо, що коли почалася друга фаза російсько-української війни в резолюції Генасамблеї ООН не згадується про роль режиму Лукашенка.
Також нещодавно у Ризі відбувся саміт ЄС на рівні міністрів юстиції, на якому мовилося про агресію Білорусі та жодного слова не сказано про режим Лукашенка.
Для нас, демократичних сил та Об'єднаного перехідного кабінету – це ключове питання. Він повинен відповідати, він скоїв злочин, він вважається зрадником білоруського народу. Це людина, яка втягнула Білорусь у цю війну, тому він повинен нести за це відповідальність,
– зауважив Павло Латушко.
Світу варто об'єднатися та сфокусуватися на ролі Лукашенка у російсько-українській війні.
Участь Білорусі у війні проти України
- Нещодавно, 13 вересня, Європарламент більшістю голосів ухвалили резолюцію, якою визнав Лукашенка причетним до агресії проти України. Вони також вимагають для нього ордера на арешт від Гааги.
- Білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко звернувся до білорусів із промовою. У ній він обіцяв, що у країні не буде війни, проте забув, що вже втягнув Білорусь у війну Росії проти України.
- Наприкінці червня самопроголошений президент Білорусі сам зізнався, що причетний до незаконного вивезення українських дітей до Росії. Незабаром у Гаазі будуть документи про фінансування цього злочину з підписом Лукашенка.