С️️️амопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко забув про опосередковану участь його країни у війні проти України та заговорив про "миролюбивість". Він заявив, що Білорусь "нікому не загрожує", хоча у 2022 році саме з її території росіяни заходили на Північ України та саме звідти здійснювалися обстріли мирних українських міст, передає 24 Канал.

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Війна на території Білорусі неможлива

Лукашенко у своїй промові наголосив, що його держава нічим "не розмахує": ні атомною зброєю, ні підрозділом "Вагнера".

Вочевидь, білоруський диктатор забув, що саме з його подачі вагнерівці, які "пішли в Білорусь", передислокувалися під польський кордон. Так само у пам'яті Лукашенка не відклались його погрози щодо російської ядерної зброї на території його країни, яку Росія вже почала перекидати.

Жодної війни в сучасних умовах на території Білорусі не буде. Тому що це неможливо,

– сказав глава держави.

Проте він таки розглядає можливість того, що "не дай боже щось трапиться". Тоді, за його словами, всі білоруси стануть Брестською фортецею та до останнього солдата захищатимуть свою землю.

"Ми це робитимемо в ім'я миру на рідній землі, в ім'я Білорусі, яку ми створюємо на фундаменті перемог, досягнень, досвіду та пам'яті наших героїчних предків", – сказав диктатор.

Диктатор заглибився в історію

️️️Олександр Лукашенко нагадав деякі історичні факти.

"Ми і тоді нікому не погрожували. Але нас стерли фактично з лиця землі. В останній війні ми втратили кожного третього. І тоді безтурботність та самозаспокоєність зіграли не останню роль у тому, що ми мало не втратили Білорусь", – згадав він про Другу світову війну.

Не забув самопроголошений диктатор і наголосити, що білоруси "вчать історію". Однак історичні дані свідчать, що союзники агресора завжди отримують по заслугах, але цей урок він не засвоїв.

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