Так званий президент Білорусі висловив бажання доєднатись до союзу Росії та КНДР. Однак такий сценарій є фактично неможливим. Про наміри Лукашенка 24 Каналу розповів Франак Вячорка – радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської.
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Чому зустрічі відбуваються на постійній основі
Олександр Лукашенко приїздить до Владіміра Путіна доволі часто. Ймовірно, пов'язано це з обговоренням поточних дій для Білорусі, зважаючи на все більшу кількість обмежень з боку світової спільноти.
"Для Лукашенка – це психотерапія. Він отримує підтримку Путіна, йому здається, що він контролює ситуацію, демонструє своїм силовикам, що Путін його підтримуватиме незалежно від ситуації всередині країни", – зауважив Франак Вячорка.
Самопроголошеному президенту Білорусі справді важливо це показати для силовиків. Адже вони не бояться Лукашенка – вони бояться Путіна.
Натомість Владімір Путін хоче показати, що Білорусь була і залишається його зоною впливу. Зрештою, російський диктатор намагається довести, що не він один почав війну, а є коаліція.
Є кілька тем, які вони обговорюють. Насамперед обхід західних санкцій, тому що санкції у Білорусь здебільшого накладені на експорт, а в Росію – на імпорт,
– зазначив радник Тихановської.
Дивна заява Лукашенка
На зустрічі Олександр Лукашенко запропонував Путіну, так би мовити, "дружбу на трьох" – із північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. Водночас навіть експерти кажуть, що економічної доцільності у цьому немає.
"Лукашенко так хотів потрапити на перші шпальти західних ЗМІ. Йому важливо демонструвати свою легітимність. Можливо, там є і заздрість. Він хотів би бути унікальним союзником для Путіна і його рознервувало, що він так улесливо спілкувався з Кім Чен Ином", – припустив Вячорка.
Насправді ж сумнівно, що такий союз диктаторських країн є можливим.
Франак Вячорка про приїзд Лукашенка до Путіна: дивитись відео
Зустріч Путіна та Лукашенка: що відомо
- У четвер, 14 вересня, Олександр Лукашенко раптово прилетів до Росії. Відбулось це одразу після візиту лідера Північної Кореї Кім Чен Ина до Владивостока. Приїзд Лукашенка не анонсували напередодні.
- Під час зустрічі самопроголошений президент Білорусі високо оцінив приїзд Кім Чен Ина. Заодно й вирішив напроситись приєднатися до так званого "союзу диктаторських країн".
- Зауважимо, що напередодні цього візиту Європарламент визнав Олександра Лукашенка співучасником воєнних злочинів в Україні. Не виключено, що причина приїзду була пов'язана і з цим фактом.