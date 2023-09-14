Приїзд Кіма у гості до Путіна неабияк стурбував США, Південну Корею та Японію. Цивілізований світ із тривогою розглядають потенційні обміни зброєю між Росією та КНДР.

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Позиція США: є привід для тривоги

Речник Держдепу США Метью Міллер, коментуючи зустріч Кіма та Путіна, зазначив, що поки достеменно невідомо про її результати.

Однак, очевидно, що два диктатори намагаються поглибити військову співпрацю. Зокрема, занепокоєння викликає й заява Кіма про те, що він обіцяє надати "повну та безумовну підтримку" Кремлю у так званій "священній війні" в Україні.

Також Міллер додав, що США готові відповісти на будь-які військові зближення Росії і КНДР новими санкціями.

Водночас речник підкреслив, що зустріч Кіма і Путіна та їхні потенційні домовленості у збройній сфері – черговий доказ провалу Кремля в Україні. Путін не зміг реалізувати свої амбіції імперця власними силами і тепер благає Кіма про допомогу.

Реакція Південної Кореї та Японії

Союзники США теж стурбовані через візит Кіма до Росії. Зокрема, у Південній Кореї вважають, що Кім і Путін планують якусь "військову угоду". Про що свідчить і вчорашнє прибуття Кіма до аеродрому "Східний", і "прогулянка" північнокорейського диктатора по власних заводах з виробництва боєприпасів, і приїзд до Пхеньяна міністра оборони Росії Шойгу.

Міністр з питань об'єднання Південної Кореї наголосив, що коли Росія та КНДР планують якісь розробки у ядерній сфері, то їм слід чекати "сильної відповіді" з боку Південної Кореї, США та Японії.

У Японії заявили, що будь-яка угода про зброю між Північною Кореєю та Росією може порушити резолюції Ради Безпеки ООН. Там зазначили, що уважно стежать за ситуацією.

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