"Чушь": в "Белорусском Гаюне" опровергли ложь Лукашенко о "пролете" дронов

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял о якобы пролете украинских дронов над небом его страны. Однако эту информацию быстро опровергли мониторинговые сообщества.

В телеграм-канале "Белорусский Гаюн" назвали заявление Лукашенко чушью и рассказали, была ли какая-либо активность в сторону Беларуси с украинской границы.

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Что рассказали в "Белорусский Гаюн" о "пролете" дронов

По информации мониторинговой группы, 9 августа 2024 года, во время вылетов авиации вооруженных сил Республики Беларусь никаких дронов или беспилотников обнаружено не было. Как отметили в "Белорусском Гаюне", никаких запусков ракет с истребителя Су-30 или вертолета Ми-24 не проводилось.

Из чего следует, что очередные громкие заявления самопровозглашенного Лукашенко являются обычной чушью,

– отметили в канале.

К слову, Александр Лукашенко 10 августа заявил, что 9 августа вечером в Беларуси якобы зафиксировали "около десятка дронов", которые якобы летели из Украины. Самопровозглашенный президент сказал, что силы ПВО якобы отработали по "нескольким вражеским целям".

После этого Лукашенко сразу взялся угрожать, сказав, что "без ответа любые провокации не останутся". Кроме того, Лукашенко сообщил о переброске войск к границе с Украиной и заявил, что причиной этого является "украинская угроза".