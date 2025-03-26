Бывший мэр Сум Лысенко, которого обвиняют во взяточничестве, мобилизовался в ВСУ

Бывший мэр города Сумы Александр Лысенко, который имеет подозрение в получении взятки, мобилизовался в Вооруженные Силы. Сейчас он проходит обучение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Александра Лысенко в фейсбуке.

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Что известно о службе Лысенко

В своем посте Александр Лысенко вспомнил трагический удар по Сумах 24 марта и отметил, что жизнь ежедневно ставит перед каждым украинцем все новые и новые вызовы.

Поэтому официально сообщаю – сейчас я прохожу службу в рядах Вооруженных Сил Украины. Сейчас нахожусь на военном полигоне. Далее буду проходить службу в той боевой части, где решит военное командование,

– написал он.

Бывший мэр Сум мобилизовался / фото Александра Лысенко

Напомним, СБУ и НАБУ 2 октября 2023 года мэра Сум и директора департамента инфраструктуры города задержали на взятке. Следователи установили, что чиновники требовали взятки от местных предпринимателей за беспрепятственное ведение бизнеса в Сумах. Обоих взяли "на горячем" во время передачи 1,4 миллиона гривен.

Мэра Александра Лысенко отстранили от исполнения обязанностей. Чиновник вышел под залог в 3 миллиона гривен.