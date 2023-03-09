Я будто увидела лучик – моего стойкого сына, – мать Александра Мациевского

Российские военные жестоко расстреляли нашего воина только за один лозунг "Слава Украине!". На обнародованных кадрах Параска Демчук узнала своего сына Александра Мациевского.

Женщина поделилась воспоминаниями о сыне и рассказала его историю.

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История украинского Героя Александра Мациевского

Александру Мациевскому было всего 42 года. Раньше он работал электромонтером в Киеве. После 24 февраля Александр пошел добровольцем в территориальную оборону Нежина.

Весной воин защищал Черниговщину в составе 119 бригады сил ТрО. В конце 2022-го подразделение выполняло задания в Донецкой области. Однако, что держит позиции у Соледара, защитник матери не рассказывал.

"Он никогда не любил, чтобы мы прощались. Он когда шел, то они знали, что идут, а он вернулся, перекрестился, перекрестил дом и себя, со мной попрощался. Сказал: "Мамочка, ты так состарилась". А я сказала, что сыну такое время, что я переживаю, а он: "Мама, спасибо тебе за жизнь", – вспоминает мать Героя.

Мать Героя Параска Демчук / "Суспільне"

29 декабря Александр позвонил матери. Это был последний разговор.

"Мамочка, береги себя! Береги себя!" И все. А я так плакала и говорила: "Сыночек, ты главное себя береги!". Я как будто почувствовала, и сказала, что ты себя сохрани для меня. Я выживу, а ты для меня себя сохрани", – рассказывает женщина.

Пани Параска с сыном Александром / Фото "Суспільне"

30 декабря 2022 года Александр и четверо его собратьев были на задаче, из которой никто не вернулся. Это был стрелковый бой вблизи Соледара, рассказал командир подразделения.

"Даже ночью повторял "Слава Украине!"

Обстоятельства гибели воина не были известны до 6 марта. В тот день в соцсетях появилось видео расстрела россиянами украинского военного после слов: "Слава Украине!"

"Я ночь не спала, оно мне мерещится. Но какая-то легкость появилась и какой-то лучик, что я увидела, как погиб мой сын. И это так тяжело, но я, правда, будто увидела характер моего сына, такого стойкого, несокрушимого, ибо он сказал: "Мама, я в плен никогда не сдамся". Он даже ночью повторял вот это: "Слава Украине". Он настолько был боевой, столь смелый и бесстрашный, что я вам передать не могу,

– поделилась мать Героя.

Женщина отметила, что нашла в себе силы, посмотрела видео и сравнивала. "Когда была на опознании тела, то с плеча две дырки пробиты в сердце, со второго плеча пробиты две, в правой стороне дырка, а голова была провалена. Лица не было, была только эта бровь и у него даже наклейка там. Его грудь, его фигуру, руки я узнала", – добавила Параска.

Во время обмена тело Александра Мациевского было возвращено в Украину. В справке о причине смерти указано, что военный погиб от ранения в результате действия огнестрельного оружия. Похоронили Героя 14 февраля в Нежине.

На опубликованном видео украинский защитник спокойно стоял без оружия. Воин не проявлял агрессии. Российские террористы убили его только за произнесенное "Слава Украине".

24 Канал приносит искренние соболезнования родным и близким Александра Мациевского. Вечная память и слава Герою!