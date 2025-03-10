Защищал родную Донецкую область: на войне погиб переселенец Александр Марин

В понедельник, 10 марта, на фронте погиб военный из Ивано-Франковской области Марин Александр. Он получил смертельное ранение во время вражеского артиллерийского обстрела в Донецкой области.

Об этом написали на странице в Facebook Бурштынского городского совета, передает 24 Канал. Дату встречи, прощания и о чин похорон там сообщат дополнительно.

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Что известно о защитнике

Александр родился 14 июня 1987 года в селе Шевченко Покровского района Донецкой области. Как ВПЛ мужчина с семьей прибыл в Бурштынскую общину 5 декабря 2024 года.

В ряды ВСУ Александр был мобилизован вместе со своим братом через несколько дней, 11 декабря.

Он отдал самое дорогое – свою жизнь – за независимость и будущее Украины. Его мужество, преданность и самопожертвование навсегда останутся в нашей памяти. Искренне соболезнуем родным, друзьям и собратьям Александра,

– написали в городском совете.

Напомним, недавно, выполняя свой долг перед Родиной, в Донецкой области погиб младший сержант Илья Стринжа, родом из Прикарпатья.