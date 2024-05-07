Александр пошел защищать Украину добровольцем с самого начала полномасштабного вторжения. У военного осталась жена и двое сыновей.

Смотрите также Навсегда в строю: на фронте погиб Виталий Шнуренко, он был награжден "Золотым крестом"

Революционер, националист, член всех патриотических организаций

Брат воина, Игорь Гошовский, сообщил, что Александр погиб сегодня, 7 мая 2024 года на Авдеевском направлении. Он в составе 25-го отдельного штурмового батальона участвовал в наступлении под Роботиным летом, с октября все время без ротации держал Авдеевский коксохим, потом Бердичи.

Александр Машлай родился на Волыни. Был воспитанником "Пласта", членом организации "Молодежный националистический конгресс" и соучредителем "Национального Альянса". Срочную службу в ВСУ прошел еще в 2006 – 2007 годах начальником радиостанции. С начала полномасштабного вторжения воевал добровольцем.

По образованию Саша был экологом. По призванию – публицист, журналист и революционер. В свое время был главным редактором нескольких ровенских националистических изданий. Как революционер – одним из тех, кто ездил в Минск помогать братьям-сябрам валить диктатуру картофельного диктатора еще в 2005 году,

– рассказал его товарищ Юрий Юзич.

Александра вспоминают как настоящего националиста и революционера, участника всех возможных патриотических организаций. Военный и историк из Ровно Дмитрий Ткачук вспоминает друга: "Александр Машлай был одним из лучших, кто с начала 2000-х делал все возможное, чтобы мы жили в настоящей, украинской, развитой и цивилизованной Украине!"

Историк и военный Вахтанг Кипиани тоже вспоминает Александра, как порядочного и конструктивного националиста, на которых держится страна.

За Родину гибнут лучшие ее сыновья