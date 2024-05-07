Александр пошел защищать Украину добровольцем с самого начала полномасштабного вторжения. У военного осталась жена и двое сыновей.
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Революционер, националист, член всех патриотических организаций
Брат воина, Игорь Гошовский, сообщил, что Александр погиб сегодня, 7 мая 2024 года на Авдеевском направлении. Он в составе 25-го отдельного штурмового батальона участвовал в наступлении под Роботиным летом, с октября все время без ротации держал Авдеевский коксохим, потом Бердичи.
Александр Машлай родился на Волыни. Был воспитанником "Пласта", членом организации "Молодежный националистический конгресс" и соучредителем "Национального Альянса". Срочную службу в ВСУ прошел еще в 2006 – 2007 годах начальником радиостанции. С начала полномасштабного вторжения воевал добровольцем.
По образованию Саша был экологом. По призванию – публицист, журналист и революционер. В свое время был главным редактором нескольких ровенских националистических изданий. Как революционер – одним из тех, кто ездил в Минск помогать братьям-сябрам валить диктатуру картофельного диктатора еще в 2005 году,
– рассказал его товарищ Юрий Юзич.
Александра вспоминают как настоящего националиста и революционера, участника всех возможных патриотических организаций. Военный и историк из Ровно Дмитрий Ткачук вспоминает друга: "Александр Машлай был одним из лучших, кто с начала 2000-х делал все возможное, чтобы мы жили в настоящей, украинской, развитой и цивилизованной Украине!"
Историк и военный Вахтанг Кипиани тоже вспоминает Александра, как порядочного и конструктивного националиста, на которых держится страна.
За Родину гибнут лучшие ее сыновья
- На войне погиб один из самых молодых защитников "Азовстали" Назарий "Гринка" Гринцевич. Защитнику был всего 21 год. Назарий еще до своего совершеннолетия тайно прошел курс молодого бойца в "Азове". После этого он там и остался.
- В Кривом Роге попрощались с морпехом Сергеем Марьяненко, который защищал "Азовсталь". Его тело россияне не отдавали родным 2 года. Сергей воевал с начала полномасштабного вторжения и оборонял от россиян Мариуполь. В апреле 2022 года со своим подразделением прорвался на Азовсталь, где вел оборону до 5 мая. Погиб, отражая очередной российский штурм.
- В бою против россиян на Донбассе погиб воин Юрий Замашный из Черкасской области. Павший пограничник был оператором БПАК. Старшему сержанту было 26 лет. Он своим огнем до последнего прикрывал побратимов от вражеских обстрелов во время эвакуации раненых.