Олександр пішов захищати Україну добровольцем з самого початку повномасштабного вторгнення. У військового залишилася дружина та двоє синів.
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Революціонер, націоналіст, член всіх патріотичних організацій
Брат воїна, Ігор Гошовський, повідомив, що Олександр загинув сьогодні, 7 травня 2024 року на Авдіївському напрямку. Він у складі 25-го окремого штурмового батальйону брав участь у наступі під Роботиним влітку, з жовтня весь час без ротації тримав Авдіївський коксохім, потім Бердичі.
Олександр Машлай народився на Волині. Був вихованцем "Пласту", членом організації "Молодіжний націоналістичний конгрес" та співзасновником "Національного Альянсу". Строкову службу в ЗСУ пройшов ще у 2006 – 2007 роках начальником радіостанції. Від початку повномасштабного вторгнення воював добровольцем.
За освітою Сашко був екологом. За покликанням – публіцист, журналіст та революціонер. Свого часу був головним редактором кількох рівненських націоналістичних видань. Як революціонер – одним із тих, хто їздив в Мінськ допомагати братам-сябрам валити диктатуру картопляного диктатора ще в 2005 році,
– розповів його товариш Юрій Юзич.
Олександра згадують як справжнього націоналіста і революціонера, учасника всіх можливих патріотичних організацій. Військовий та історик з Рівного Дмитро Ткачук згадує друга: "Олександр Машлай був одним з найкращих, хто від початку 2000-х робив все можливе, щоб ми жили в справжній, українській, розвинутій та цивілізованій Україні!"
Історик та військовий Вахтанг Кіпіані теж згадує Олександра, як порядного та конструктивного націоналіста, на яких тримається країна.
За Батьківщину гинуть найкращі її сини
- На війні загинув один з наймолодших оборонців "Азовсталі" Назарій "Грінка" Гринцевич. Захиснику був всього 21 рік. Назарій ще до свого повноліття таємно пройшов курс молодого бійця в "Азові". Після цього він там і залишився.
- У Кривому Розі попрощались із морпіхом Сергієм Мар'яненком, який захищав "Азовсталь". Його тіло росіяни не віддавали рідним 2 роки. Сергій воював з початку повномасштабного вторгнення та обороняв від росіян Маріуполь. У квітні 2022 року зі своїм підрозділом прорвався на Азовсталь, де вів оборону до 5 травня. Загинув, відбиваючи черговий російський штурм.
- В бою проти росіян на Донбасі загинув воїн Юрій Замашний із Черкаської області. Полеглий прикордонник був оператором БПАК. Старшому сержанту було 26 років. Він своїм вогнем до останнього прикривав побратимів від ворожих обстрілів під час евакуації поранених.