Олександр пішов захищати Україну добровольцем з самого початку повномасштабного вторгнення. У військового залишилася дружина та двоє синів.

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Революціонер, націоналіст, член всіх патріотичних організацій

Брат воїна, Ігор Гошовський, повідомив, що Олександр загинув сьогодні, 7 травня 2024 року на Авдіївському напрямку. Він у складі 25-го окремого штурмового батальйону брав участь у наступі під Роботиним влітку, з жовтня весь час без ротації тримав Авдіївський коксохім, потім Бердичі.

Олександр Машлай народився на Волині. Був вихованцем "Пласту", членом організації "Молодіжний націоналістичний конгрес" та співзасновником "Національного Альянсу". Строкову службу в ЗСУ пройшов ще у 2006 – 2007 роках начальником радіостанції. Від початку повномасштабного вторгнення воював добровольцем.

За освітою Сашко був екологом. За покликанням – публіцист, журналіст та революціонер. Свого часу був головним редактором кількох рівненських націоналістичних видань. Як революціонер – одним із тих, хто їздив в Мінськ допомагати братам-сябрам валити диктатуру картопляного диктатора ще в 2005 році,

– розповів його товариш Юрій Юзич.

Олександра згадують як справжнього націоналіста і революціонера, учасника всіх можливих патріотичних організацій. Військовий та історик з Рівного Дмитро Ткачук згадує друга: "Олександр Машлай був одним з найкращих, хто від початку 2000-х робив все можливе, щоб ми жили в справжній, українській, розвинутій та цивілізованій Україні!"

Історик та військовий Вахтанг Кіпіані теж згадує Олександра, як порядного та конструктивного націоналіста, на яких тримається країна.

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