Писал о Херсонской области и воспитывал детей в "Пласте": под Клещеевкой погиб герой Меньшов

Младший сержант Александр Меньшов погиб под Клещеевкой. Герой до последнего вздоха защищал Украину от российских окупантов.

О трагедии рассказала Оксана Погомий. Она озвучила подробности о жизни героя.

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Меньшов жил в Херсоне и писал книги о родной Херсонщине. Кроме того, он тренировал детей в "Пласте".

Он был настоящий воин. Не могу принять – был. Он есть! Он будет! С нами! В своих книгах и наших воспоминаниях. Герои умирают... к сожалению. Светлая память,

– написала Погомий.

У героя остались жена и двое детей.

Украина вернула тела защитников

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным Александра Меньшова. Вечная память герою!

Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что Украине удалось вернуть тела еще 94 погибших героев. В ВСУ отметили, что обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные специализированные учреждения. Далее тела воинов будут переданы судебно-медицинским экспертам. Они будут устанавливать личности погибших.