Серьезный риск для пилотов: Воздушные силы показали редкие кадры запуска бомб AASM Hammer

Воздушные силы обнародовали редкие кадры, на которых показали, как украинский пилот применяет французские управляемые авиабомбы AASM Hammer. Запуск этого типа авиабомб является серьезным риском для летчиков, ведь они приближаются очень близко к вражеской ПВО.

На опубликованном видео французские КАБ запускает летчик Александр Мигуля. К сожалению, пилот 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" погиб во время выполнения боевого задания 12 августа 2024 года.

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Редкие кадры запуска французских AASM Hammer

В память о погибшем пилоте Александре Мигуле Юрий Игнат показал кадры его смелой работы. Так, летчик осуществляет пуски французских авиабомб AASM Hammer, что является серьезной и сложной задачей.

Кадры применения французских управляемых авиабомб AASM Hammer, сняты украинским пилотом, публикую раньше, чем планировалось – в память об Александре,

– говорится в публикации.

Запуск французских КАБ Александром Мигулей: смотрите видео

Как пояснил Игнат, тактика применения такого вооружения связана с серьезным риском для летчиков. Запуская американские противорадиолокационные AGM-88 HARM, авиабомбы GBU-62 JDAM-ER или французские Hammer, пилотам приходится подходить близко к вражеским системам ПВО и истребителям. Кроме того, во время боевого вылета военные Воздушных сил должны применять сложные тактические приемы.

Из-за всех этих рисков – вражеские ракеты и сложность выполнения задач на старой советской технике, иногда имеем горькие потери...

– добавил Игнат.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего летчика Александра Мигули. Вечная и светлая память.