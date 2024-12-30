Мечтал, но не успел создать семью: за Украину погиб 30-летний герой Александр Мосийчук

Украина теряет лучших сыновей, которые борются для нее свободу. Стало известно о героической гибели воина из Житомира.

21 декабря во время выполнения боевого задания за Родину пал 30-летний Александр Мосийчук, передает 24 Канал со ссылкой на Житомирский городской совет.

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Что известно о павшем защитнике

Александр родился в многодетной семье. Освоив профессию фрезеровщика в профессионально-техническом училище, мужчина работал на различных предприятиях родного города, демонстрируя мастерство и ответственность.

Отмечается, что Александр был умелым мастером. Его умение ремонтировать любые электрические приборы заполучили уважение у людей.

Увлекался природой. Занимался спортом. Его доброта, жизнерадостность и храбрость вдохновляли всех, кто его знал. Мечтал о собственном доме и о создании семьи,

– рассказали в Житомирском городском совете.

В октябре 2024 года мужчина стал на защиту Украины.

К слову, недавно поступила трагическая весть о гибели 30-летнего Василия Ющишина из Тернопольской области.