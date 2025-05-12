На фоне слухов об отстранении: Прокопенко и Кротевич выступили в защиту командующего Нацгвардии

Военные Денис "Редис" Прокопенко и Богдан "Тавр" Кротевич публично выступили в защиту командующего Нацгвардии Александра Пивненко. Ранее сообщалось, что его могли отстранить от должности из-за подозрения во взяточничестве.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщения Прокопенко и Кротевича на страницах военных в Facebook.

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Военные поддержали Александра Пивненко

Денис Прокопенко заявил, что Александр Пивненко является тем человеком, который в максимально короткие сроки эффективно реформировал Нацгвардию, и создал "мощную силовую структуру, которая на должном уровне совместно с ВСУ выполняет поставленные боевые задачи на линии боевого соприкосновения".

Я воочию видел работу Пивненко с самого начала его назначения Командующим НГУ – это произошло в один и тот же день с моим возвращением из плена в Украину – поэтому могу объективно оценивать результаты его деятельности,

– написал командир первого корпуса Нацгвардии "Азов".

По словам военного, Пивненко постоянно "с головой вовлечен" во все военные процессы: он анализирует и внедряет приобретенный опыт, с высокой точностью прогнозирует действия противника.

"Редис" подчеркнул, что приоритетами командующего остаются боевая и специальная подготовка, усовершенствование тренировок, улучшение работы штабов и обеспечение военных.

Экс-начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич также поддержал Александра Пивненко. Военный заявил, что Национальная гвардия Украины сейчас показывает самый высокий результат в боевых действиях.

И так случилось, что такой Национальная гвардия стала под руководством бригадного генерала Пивненко и министра внутренних дел Клименко. Могу с уверенностью сказать, что если бы не эти два человека, Национальную гвардию просто стерли бы бессмысленных штурмах,

– подчеркнул Кротевич.

По его словам, именно Клименко и Пивненко всегда искали и находили обеспечение для боевых бригад НГУ и Нацполиции в виде техники и вооружения.

Напомним, 10 мая стало известно, что якобы 6 должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии отстранили от должностей. Среди них, в частности, был Пивненко.

Однако уже 12 мая пресс-служба Нацгвардии опровергла эти слухи. Там заявили, что бригадный генерал Александр Пивненко не был отстранен, а продолжает выполнять свои обязанности и определенные задачи в штатном режиме.