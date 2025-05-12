Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дописи Прокопенка та Кротевича на сторінках військових у Facebook.

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Військові підтримали Олександра Півненка

Денис Прокопенко заявив, що Олександр Півненко є тією людиною, яка в максимально короткі терміни ефективно реформувала Нацгвардію, і створила "потужну силову структуру, яка на належному рівні спільно зі ЗСУ виконує поставлені бойові завдання на лінії бойового зіткнення".

Я на власні очі бачив роботу Півненка від самого початку його призначення Командувачем НГУ – це відбулося в один і той самий день із моїм поверненням з полону до України – тому можу об'єктивно оцінювати результати його діяльності,

– написав командир першого корпусу Нацгвардії "Азов".

За словами військового, Півненко постійно "з головою залучений" в усі військові процеси: він аналізує та впроваджує набутий досвід, з високою точністю прогнозує дії противника.

"Редіс" підкреслив, що пріоритетами командувача залишаються бойова та спеціальна підготовка, удосконалення тренувань, поліпшення роботи штабів і забезпечення військових.

Ексначальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич також підтримав Олександра Півненка. Військовий заявив, що Національна гвардія України зараз показує найвищій результат в бойових діях.

І так сталось, що такою Національна гвардія стала під керівництвом бригадного генерала Півненка та міністра внутрішніх справ Клименка. Можу зі впевненістю сказати, що якби не ці дві людини, Національну гвардію просто стерли б безглуздих штурмах,

– підкреслив Кротевич.

За його словами, саме Клименко та Півненко завжди шукали і знаходили забезпечення для бойових бригад НГУ та Нацполіції у вигляді техніки та озброєння.

Нагадаємо, 10 травня стало відомо, що нібито 6 посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії відсторонили від посад. Серед них, зокрема, був Півненко.

Однак вже 12 травня пресслужба Нацгвардії спростувала ці чутки. Там заявили, що бригадний генерал Олександр Півненко не був відсторонений, а продовжує виконувати свої обов'язки та визначені завдання у штатному режимі.