В Нацгвардии новый командующий: биография Героя Украины Александра Пивненко

Владимир Зеленский 8 июля назначил новым командующим Национальной гвардией полковника Александра Пивненко. Военный участвовал в российско-украинской войне. В частности, в обороне Харькова и боях за Бахмут.

В марте 2022 года Президент Украины присвоил Александру Пивненко звание Героя Украины. В тот момент Пивненко с подразделением НГУ участвовал в обороне Бахмута Донецкой области. Биографию Александра Пивненко читайте в тексте 24 Канала.

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Ранние годы Пивненко: многолетний спортсмен, завоевавший право носить берет с отличием НГУ

О юности Александра Пивненко известно немного. Родился он в 1986 году, сын военного. Образование получил в:

Криворожском лицее с усиленной физической подготовкой в Днепропетровской области;

Харьковском институте танковых войск;

Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского (оперативно-тактический уровень).

О своих юных годах сам Пивненко вспоминал: "Когда я поступал в Криворожский лицей с усиленной физической подготовкой, я не был слишком сильным. Худой, плохо подтягивался, не очень хорошо бегал. Но преподаватели и воспитатели помогли найти себя – я начал бегать. Легкая атлетика стала тем триггером, который с хилого подростка сделал меня спортсменом".

Александр Пивненко много лет занимается спортом. В частности, в Харьковском институте танковых войск побил рекорд – во время майской спартакиады через 55 минут выполнил 301 подъем-переворот.

Это стало новым рекордом института и важной инвестицией в мою репутацию, как военного, и позже сыграло положительную роль при поступлении в киевскую "Омегу",

– вспоминал глава Нацгвардии.

37-летний Пивненко много лет занимается легкой атлетикой – участвовал в соревнованиях на полосе препятствий. Кроме того, нацгвардеец:

постоянно бежит полумарафоны и марафоны – километр пробегает через 3 – 4 минуты;

прыгал с парашютом 24 раза , уже "пересел" на так называемый 190-й парашют – меньший и более быстрый;

, уже "пересел" на так называемый 190-й парашют – меньший и более быстрый; занимается городским альпинизмом, ведь это один из аспектов подготовки спецназовцев, чтобы они могли эффективно штурмовать здания;

несколько лет боролся за берет с отличием, и завоевал право его носить.

В МВД рассказывали, чтобы получить берет с отличием Национальной гвардии Украины нужно сдать экзамены. В частности, пройти 11-километровую дистанцию из трех испытаний. Сначала – марш-бросок на 10 – 12 километров в полной амуниции по пересеченной местности с преодолением искусственных и естественных препятствий: преодолеть полосу препятствий, выполнить нормативы по боевой подготовке (тактической, огневой, военно-медицинской подготовке, решить логические задачи, метнуть гранату на дальность) преодолеть психологическое препятствие, выполнить упражнения силовой подготовки, выполнить упражнения из автомата Калашникова на меткость).Далее – стрельба из боевого оружия, а именно выполнить упражнения из пистолета и автомата на точность. Третье испытание – рукопашный бой с инструктором по рукопашному бою или с обладателем берета с отличием.

Пивненко много лет занимается спортом / Фото Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины

О своем образе жизни Пивненко рассказывал, что тренировка у него два–три раза в неделю, ест только раз в день – вечером. На обед может выпить растворимый кофе, на выходных – поесть дважды в сутки.

"Мы – военные, а не профессиональные спортсмены, нам важно побеждать реального противника. Это очень хорошо срабатывает при выполнении боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил. Физический аспект подтягивает психологический, дает больше шансов быть более эффективным, выполнить задачу и выжить", – рассказывал Александр Пивненко.

Путь к званию Героя Украины и командующего Нацгвардией

Александр Пивненко служил в отделе специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины в Киеве. В 2011 году был офицером отряда специального назначения и борьбы с терроризмом 1-й бригады оперативного назначения. Далее:

с 2018 года – служил в Восточном территориальном управлении Национальной гвардии Украины;

с 2022 года – стал командиром 3-й бригады оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана;

с 2023 года – командующим Восточного территориального управления.

Третья бригада оперативного назначения Нацгвардии Украины (военная часть 3017, Харьков) под командованием Пивненко участвовала в обороне Харькова, освобождала села Малая Рогань, Циркуны, Кутузовку и другие.

С зимы 2023 года – они обороняли Бахмут в Донецкой области. В марте Владимир Зеленский присвоил Александру Пивненко звание Героя Украины.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Пивненко Александру Сергеевичу – полковнику,

– говорится в указе президента.

На сайте Офиса Президента рассказывали, что подразделение нацгвардейцев Александра Пивненко неоднократно уничтожало вражескую технику и живую силу врага, помогало с эвакуацией мирного населения.

Кроме того, командующий Нацгвардией Александр Пивненко отмечен орденом "За мужество" 2 степени (от 30 апреля 2022), орденом "За мужество" 3 степени (от 17 июня 2016). Имеет почетную грамоту Киевской облгосадминистрации с вручением именных часов (от 30 марта 2011 года).