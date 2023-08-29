Состоялись кадровые изменения в высшем руководстве СБУ: Зеленский подписал ряд важных указов

Президент Украины принял несколько решений, предусматривающих кадровые изменения во властной вертикали Службы безопасности Украины. Собственно, речь идет о трех указах Владимира Зеленского.

Номера документов, которыми глава нашего государства провел кадровые изменения – это указы №509/2023 ; №510/2023 да №511/2023. Они были опубликованы на сайте Офиса Президента Украины. Указанная дата – 23 августа 2023 года.

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Кадровые перемены в СБУ

Итак, гарант уволил Александра Поклада с должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности и назначил его заместителем главы СБУ.

До возглавление контрразведки 30 ноября 2021 года Поклад был начальником Пятого управления Департамента контрразведки СБУ. Это подразделение, отвечающее за особые задачи, в частности на оккупированных территориях.

В 2017 году указом президента Петра Порошенко разведчик был награжден орденом "За мужество" III степени, а в 2020-м Зеленский вручил ему орден "За мужество" II степени.

Журналисты "Радио Свобода" пишут, что Поклад за президентства Виктора Януковича на общественных началах работал помощником депутата от "Партии регионов" Ивана Мирного и он – бывший начальник охраны олигарха Дмитрия Фирташа.

Также Зеленский назначил Александра Пелина начальником управления службы безопасности в Запорожской области.

Как известно, эта должность была вакантна с 6 марта 2023 года, когда президент уволил Бориса Безрукого.

Долгое время Пелин исполнял обязанности начальника СБУ в Запорожской области

Также ранее он являлся начальником Новомосковского отдела управления Службы безопасности в Днепропетровской области.

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Вспомним, что нынешний глава СБУ Малюк официально начал занимать свой пост 7 февраля 2023 года. До этого более полугода он был исполняющим обязанности руководителя этой структуры.